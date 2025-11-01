Accoltellamento di massa su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti e due arresti

Terrore su un treno per Huntingdon

Attimi di terrore durante un viaggio in treno sull’East Coast Main Line

Momenti di terrore a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Secondo la polizia, diverse persone sono state accoltellate nel tardo pomeriggio di sabato 1° novembre. Due sospettati sono stati arrestati. Alcuni media britannici parlano di almeno dieci feriti. La stazione di Huntingdon è stata immediatamente chiusa e tutte le linee ferroviarie della East Coast Main Line risultano bloccate.

L’attacco

L’aggressione sarebbe iniziata poco dopo la partenza del treno LNER da Peterborough. Testimoni riferiscono di un uomo armato di un grosso coltello che avrebbe colpito i passeggeri in maniera indiscriminata. Scene di panico si sono susseguite nei vagoni: persone che urlavano, altri che si rifugiavano nei bagni per sfuggire all’assalitore, qualcuno che veniva travolto nella corsa verso le uscite. «C’era sangue ovunque», ha raccontato un passeggero al Times.

L’intervento delle forze dell’ordine

La chiamata d’emergenza è arrivata alla British Transport Police alle 19:39. Il treno è stato fermato a Huntingdon, dove la polizia armata — insieme agli agenti della polizia del Cambridgeshire — è salita a bordo. Due persone sono state arrestate sul posto. La zona intorno alla stazione è stata isolata e la strada A1307 è stata chiusa.

La polizia ha confermato: «Stiamo intervenendo per un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate. Due persone sono state arrestate. Diverse vittime sono state trasportate in ospedale».

Feriti e soccorsi

Il servizio di ambulanza dell’East of England ha attivato una risposta d’emergenza su larga scala. Sono intervenute numerose ambulanze, squadre specializzate per aree pericolose e comandanti tattici. I feriti — il numero ufficiale non è ancora stato reso noto — sono stati trasportati in vari ospedali della regione. Le condizioni di alcuni sarebbero gravi.

Paralisi dei trasporti

La London North Eastern Railway (LNER) ha invitato i passeggeri a non viaggiare. «Gravi disagi lungo la nostra linea — ha scritto alle 22:21 — I servizi di emergenza stanno operando alla stazione di Huntingdon, tutte le linee sono bloccate. Il nostro consiglio è: non viaggiate». National Rail ha confermato la chiusura della stazione.

Reazioni politiche

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l’accaduto «profondamente preoccupante». In un messaggio su X ha scritto: «I miei pensieri sono con tutte le persone colpite e ringrazio i servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona segua le indicazioni della polizia».

Anche il ministro degli Interni Shabana Mahmood ha espresso cordoglio: «Profondamente rattristata per quanto accaduto. Evitare speculazioni in questa fase iniziale». Il ministro ombra Chris Philp ha parlato di «brutale attacco di massa».

Indagini in corso

La polizia del Cambridgeshire ha invitato chi ha visto o filmato qualcosa a fornire informazioni, citando il caso n. 495 del 1° novembre. Le indagini ora si concentrano sull’identità degli aggressori, sul movente e sulla dinamica precisa dell’attacco.

Sul parcheggio della stazione restano decine di lampeggianti blu delle auto della polizia. Il convoglio LNER è fermo, isolato dalle transenne. Nella notte, Huntingdon resta un centro ferroviario silenziato dalla paura.