Addio a Harley Zuriatti, la ‘pacchista’ di Affari tuoi raccontò la sua battaglia in tv

Harley Zuriatti con il marito ad Affari tuoi, a destra nel giorno delle nozze

La sua storia aveva commosso milioni di italiani, aveva 29 ann

Harley Zuriatti non ce l’ha fatta. È morta a soli 29 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore all’utero. Il suo volto e la sua storia erano diventati noti in tutta Italia ad aprile 2024, quando partecipò al programma Rai Affari Tuoi rappresentando la regione Friuli Venezia Giulia.

Non fu una concorrente qualunque. Harley entrò nel cuore degli spettatori con il suo sorriso dolce, la sua forza e il racconto sincero della sua malattia. “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia – disse – se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto Affari tuoi. Oggi non sarei qui senza la malattia”.

Un racconto di speranza davanti alle telecamere

Durante la puntata condotta all’epoca da Amadeus, Harley parlò apertamente del tumore e dell’imminente operazione. Lo fece con una lucidità e una forza fuori dal comune, dedicando la sua partecipazione a tutti i malati oncologici.

Affiancata dal fidanzato Andrea Fiorillo, con cui condivise il gioco e la vittoria di 20mila euro, spiegò l’origine del suo nome – un omaggio del padre, grande appassionato di Harley Davidson – e si mise a nudo, raccontando il proprio dolore, la chemio, ma anche la voglia di vivere. “Chi ha il carattere per affrontare queste sfide ha il dovere di comunicarlo, di dare forza agli altri”.

Le nozze e il sogno d’amore realizzato

Un mese dopo la sua partecipazione in TV, Harley e Andrea si sposarono. Nonostante la malattia, volle coronare il sogno di una vita insieme. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, raccontò come fosse stato terapeutico condividere la propria storia: “Volevo dar voce al mio percorso sul piccolo schermo. È terapeutico parlarne”.

Dietro le quinte del programma, aveva vissuto momenti intensi: “Ho pianto tanto con gli altri concorrenti. Ma volevo testimoniare che si può vivere, anche con la chemioterapia addosso”.

L’ultimo saluto del marito: “Ora è libera”

Ad annunciare la sua scomparsa è stato proprio il marito Andrea Fiorillo con un post commovente sui social:

“Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita.”

Una raccolta fondi è stata attivata su GoFundMe per sostenere la famiglia e ricordare Harley, la ragazza che ha saputo trasformare il dolore in testimonianza, lasciando un’impronta indelebile.

Una luce che non si spegne

Harley Zuriatti ha fatto molto più che partecipare a un gioco in TV. Ha mostrato all’Italia come si può affrontare la malattia con dignità, determinazione e un sorriso contagioso. Oggi, il suo coraggio resta vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta, anche solo per un’ora in prima serata.