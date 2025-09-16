Katia Buchicchio è la regina delle prime volte a Miss Italia: ‘Una Miss con l’apparecchio ai denti’

Katia Buchicchio è la prima Miss Italia a trionfare con l'apparecchio per i denti

Vittoria storica per la Basilicata

La 18enne Katia Buchicchio, originaria di Anzi in provincia di Potenza, ha scritto la storia: è lei la nuova regina di Miss Italia 2025, la prima della Basilicata a conquistare la corona. L’elezione, avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio nelle Marche, è stata accolta da un entusiasmo particolare, non solo per la giovane vincitrice ma anche per la sua terra, che mai prima d’ora aveva potuto vantare questo prestigio.

L’entusiasmo di Patrizia Mirigliani

La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha espresso tutta la sua soddisfazione:

«È una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto. Katia è una ragazza semplice, della porta accanto. È una Miss con l’apparecchio ai denti, un segno che la bellezza si apre e si evolve».

Una dichiarazione che ben descrive l’essenza della nuova Miss Italia: naturale, autentica e con i piedi per terra.

Il podio e i numeri della competizione

Alle spalle di Katia si sono classificate Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche). La Basilicata entra così in un albo d’oro dominato dal Lazio (13 titoli), seguito da Lombardia e Sicilia (11), mentre Molise e Valle d’Aosta restano ancora a secco.

Katia, tra studi e passioni

Alta 1,75, Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, un percorso che intende portare avanti parallelamente all’esperienza da Miss. Appassionata di ricamo e cucito – arti tramandate da nonne e zie – ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni».

L’emozione della famiglia e della patron

Sul palco, Katia è stata incoronata da Patrizia Mirigliani e dalla presidente di giuria Francesca Pascale. A stringerla in un abbraccio subito dopo, la madre Rosanna, il padre Antonio e la sorella Lucrezia. «È paziente e rispettosa, legata alle tradizioni e alla famiglia. Ha affrontato quest’esperienza come un gioco, ed è stata la sua forza», ha raccontato la mamma.

Il Governatore Bardi: ‘Basilicata orgogliosa di lei’

“Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia . A Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, vanno i miei piu’ sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità lucana”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi . “La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere. Katia porta con sé i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può’ arrivare lontano. La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà’ a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione” conclude Bardi

Un successo anche per Porto San Giorgio

Il sindaco Valerio Vesprini ha sottolineato la soddisfazione della città per aver ospitato la finale: «Siamo stati premiati dal tutto esaurito. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e il risultato ci ripaga».

La vittoria di Katia Buchicchio non è solo un trionfo personale, ma un riconoscimento collettivo per una regione intera, che ora può vantare la sua regina della bellezza.