Lily Phillips scatena indignazione con l’incontro in casa di cura con il suo fan più anziano

Lily Phillips con il suo fan più anziano e un amico

La star di OnlyFans, Lily Phillips, ha nuovamente fatto scalpore nel Regno Unito. La 24enne influencer, ormai tra le figure più controverse del panorama online, ha rivelato di aver ritrovato il suo “fan più anziano” e di essere addirittura andata a trovarlo nella sua casa di cura. Pubblicando una clip su TikTok, Lily ha risposto alle critiche secondo cui le ragazze di OnlyFans non contribuiscono alla società, dichiarando:

“La gente dice che le ragazze OF non fanno nulla per la società. Ma vorrei andare in una casa di cura e assicurarmi che tutti gli anziani siano accuditi.”

Questa dichiarazione, accompagnata da immagini in cui la modella si presenta in una casa di cura, ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando come Lily non si limiti a creare contenuti sensazionalistici, ma miri anche a mettere in luce tematiche sociali.

Controversie e dichiarazioni sui social

In un’altra clip, la “bomba bionda” – che ha guadagnato più di 2 milioni di sterline e recentemente è stata definita “bizzarra” da una collega modella – si è filmata in posa accanto a un uomo anziano, il quale reggeva un bastone da passeggio. Con tono spensierato, ha dichiarato:

“Ho trovato il mio fan più anziano tramite Facebook. Quando gli ho chiesto l’indirizzo, in realtà mi ha mandato quello di una casa di cura.”

Lily Phillips, che in passato aveva affrontato minacce di morte e rischi di essere bandita da Airbnb dopo una trovata sessuale in una casa in affitto, ha usato l’occasione per ribadire la sua apertura verso ogni età. La modella ha inoltre raccontato di aver fatto divertire anche alcuni amici anziani di Steve, un 82enne incontrato di recente che aveva bisogno del deambulatore per muoversi.

“Quando ho detto che non mi danno fastidio ragazzi di qualsiasi età, di qualsiasi taglia, lo pensavo davvero,” ha affermato, invitando ora uomini tra i 60 e i 70 anni a contattarla per quello che ha definito un gesto di beneficenza.