Lino Banfi svela il messaggio vocale di Papa Francesco: ‘Pensavo fosse Massimo Lopez’

Lino Banfi con Papa Francesco

Il comico ha parlato del suo rapporto speciale con il Santo Padre a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In del 27 aprile, Lino Banfi ha raccontato il suo rapporto speciale con Papa Francesco, morto a 88 anni. L’attore ha condiviso con il pubblico un messaggio vocale che il Pontefice gli aveva inviato per il compleanno, un ricordo che aveva inizialmente deciso di custodire solo per sé.

Il messaggio del Papa

«Caro nonno del mondo, buon compleanno… Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me», si sente nell’audio mandato in onda. Banfi ha raccontato di aver pensato inizialmente che fosse uno scherzo, credendo che la voce fosse quella dell’imitatore Massimo Lopez, salvo poi avere la conferma chiamando il mittente. “Ho detto a mio figlio, questo non è il Papa, è Massimo Lopez. Mi stanno prendendo in giro. Ho fatto il numero del mittente, mi ha risposto Juan Cruz. E mi ha passato il Papa”,

Un rapporto personale e sincero

Lino Banfi ha descritto Papa Francesco come un fratello minore: «In quest’ultimo periodo l’ho incontrato sette volte, e due volte si è commosso», ha ricordato. In particolare, una di queste volte accadde quando Banfi chiese al Pontefice di pregare affinché lui e sua moglie potessero morire insieme. L’attore ha concluso il suo ricordo raccontando che ciò che più gli mancherà sarà «la sua carezza».