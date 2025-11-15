Chi è Martina Dotti, la nuova “bordocampo” di Avanti un altro: ha conquistato il cuore di Davide Bonolis

Chi è la nuova protagonista del salottino di Avanti un altro?
Una nuova presenza sta catalizzando l’attenzione nel salottino di Avanti un altro, il game show di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis.
Lei è Martina Dotti, 23 anni, studentessa dell’Università di Bergamo e grande appassionata di calcio. Ma la giovane non è solo una new entry televisiva: è anche la fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore.
Il suo debutto è avvenuto nella puntata del 13 novembre, quando è entrata ufficialmente nel cast ricoprendo il ruolo di bordocampo, figura inedita nel programma.
Qual è il ruolo di Martina Dotti nel programma?
Con il suo mini dress rosa che ha subito conquistato il pubblico (e il fidanzato), Martina si è presentata come una sorta di inviata sportiva interna:
– pone domande a tema calcio e sport ai concorrenti,
– interagisce con i personaggi del salottino,
– realizza piccole interviste dietro le quinte.
Una presenza fresca, giovane, con un tono da vera giornalista sportiva: un’evoluzione naturale per una ragazza che già sui social si mostra spesso allo stadio o a bordocampo di eventi sportivi.
Come è nata la storia d’amore con Davide Bonolis
La storia tra Martina e Davide è sbocciata durante la Kings League Italia, torneo di calcio a 7 molto seguito sui social.
Lui giocava nella squadra FC Cesar, lei era impegnata nelle interviste e nei contenuti sportivi. È stato un colpo di fulmine social, ufficializzato nel 2023.
Da allora i due sono inseparabili: foto dai camerini, baci dietro le quinte, momenti romantici condivisi senza troppe reticenze.
Ha conquistato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?
Secondo quanto emerge dal dietro le quinte, la risposta è sì.
Martina è stata accolta rapidamente in famiglia:
– Paolo Bonolis avrebbe espresso apprezzamento, al punto da condividere con lei una vacanza a Formentera la scorsa estate.
– Sonia Bruganelli, che cura i casting del programma tramite la sua società, sarebbe stata decisiva nella scelta della ragazza per il ruolo nel game show.
La 23enne, insomma, sembra aver messo d’accordo entrambi i genitori, noti per avere caratteri forti e gusti precisi sul piano professionale.
H2 – Qual è il suo sogno professionale?
Martina Dotti non nasconde le ambizioni:
vuole diventare giornalista sportiva.
Instagram mostra una ragazza già attivissima tra stadi, contenuti video, telecronache amatoriali e notti trascorse a seguire partite.
Avanti un altro potrebbe rappresentare per lei una piattaforma importante per crescere nel mondo televisivo.
Il calcio come collante nella storia d’amore
Il pallone è un elemento centrale anche nella relazione con Davide.
Il figlio di Paolo Bonolis, calciatore cresciuto nelle giovanili di Renate e Triestina, al momento è svincolato ma continua ad allenarsi.
Una passione che li unisce e guida molte delle loro scelte e dei loro progetti.
Un futuro sempre più televisivo
La sua presenza nel salottino sembra destinata a crescere: pubblico favorevole, social in fermento e un ruolo perfetto per le sue aspirazioni.
Per Martina Dotti, i riflettori sembrano essersi appena accesi.