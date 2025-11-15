Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Chi è Martina Dotti, la nuova “bordocampo” di Avanti un altro: ha conquistato il cuore di Davide Bonolis

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 15 Nov, 2025 - ore: 16:28 #Avanti un altro, #Davide Bonolis, #Martina Dotti
Martina DottiMartina Dotti

Chi è la nuova protagonista del salottino di Avanti un altro?

Una nuova presenza sta catalizzando l’attenzione nel salottino di Avanti un altro, il game show di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis.
Lei è Martina Dotti, 23 anni, studentessa dell’Università di Bergamo e grande appassionata di calcio. Ma la giovane non è solo una new entry televisiva: è anche la fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore.

Il suo debutto è avvenuto nella puntata del 13 novembre, quando è entrata ufficialmente nel cast ricoprendo il ruolo di bordocampo, figura inedita nel programma.

Qual è il ruolo di Martina Dotti nel programma?

Con il suo mini dress rosa che ha subito conquistato il pubblico (e il fidanzato), Martina si è presentata come una sorta di inviata sportiva interna:
– pone domande a tema calcio e sport ai concorrenti,
– interagisce con i personaggi del salottino,
– realizza piccole interviste dietro le quinte.

Una presenza fresca, giovane, con un tono da vera giornalista sportiva: un’evoluzione naturale per una ragazza che già sui social si mostra spesso allo stadio o a bordocampo di eventi sportivi.

Come è nata la storia d’amore con Davide Bonolis

La storia tra Martina e Davide è sbocciata durante la Kings League Italia, torneo di calcio a 7 molto seguito sui social.
Lui giocava nella squadra FC Cesar, lei era impegnata nelle interviste e nei contenuti sportivi. È stato un colpo di fulmine social, ufficializzato nel 2023.

Da allora i due sono inseparabili: foto dai camerini, baci dietro le quinte, momenti romantici condivisi senza troppe reticenze.

Ha conquistato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Secondo quanto emerge dal dietro le quinte, la risposta è sì.
Martina è stata accolta rapidamente in famiglia:

Paolo Bonolis avrebbe espresso apprezzamento, al punto da condividere con lei una vacanza a Formentera la scorsa estate.
Sonia Bruganelli, che cura i casting del programma tramite la sua società, sarebbe stata decisiva nella scelta della ragazza per il ruolo nel game show.

La 23enne, insomma, sembra aver messo d’accordo entrambi i genitori, noti per avere caratteri forti e gusti precisi sul piano professionale.

H2 – Qual è il suo sogno professionale?

Martina Dotti non nasconde le ambizioni:
vuole diventare giornalista sportiva.

Instagram mostra una ragazza già attivissima tra stadi, contenuti video, telecronache amatoriali e notti trascorse a seguire partite.
Avanti un altro potrebbe rappresentare per lei una piattaforma importante per crescere nel mondo televisivo.

Il calcio come collante nella storia d’amore

Il pallone è un elemento centrale anche nella relazione con Davide.
Il figlio di Paolo Bonolis, calciatore cresciuto nelle giovanili di Renate e Triestina, al momento è svincolato ma continua ad allenarsi.
Una passione che li unisce e guida molte delle loro scelte e dei loro progetti.

Un futuro sempre più televisivo

La sua presenza nel salottino sembra destinata a crescere: pubblico favorevole, social in fermento e un ruolo perfetto per le sue aspirazioni.

Per Martina Dotti, i riflettori sembrano essersi appena accesi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

La Ruota della Fortuna approda in prima serata: quando e chi sfiderà, il Milionario torna col botto

Nov 14, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Bufera su Camilla De Pandis: il video con il falso “pass disabili” per saltare la fila scatena l’indignazione

Nov 13, 2025 Redazione
Gossip e TV

Rosalía e Valeria Marini insieme in un “buongiornissimo”: il meme che fa impazzire il web

Nov 13, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Chi è Martina Dotti, la nuova “bordocampo” di Avanti un altro: ha conquistato il cuore di Davide Bonolis

Attualità

Nunzia Capitelli morta a Piscinola, aveva denunciato due stalker: cosa non torna

Attualità

Agguato a Barra: il 26enne Salvatore Borriello ucciso in strada, era già sfuggito a un agguato

Tempo Libero

Buon onomastico Alberto oggi 15 novembre: video, gif e immagini da condividere

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.