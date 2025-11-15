Chi è Martina Dotti, la nuova “bordocampo” di Avanti un altro: ha conquistato il cuore di Davide Bonolis

Martina Dotti

Chi è la nuova protagonista del salottino di Avanti un altro?

Una nuova presenza sta catalizzando l’attenzione nel salottino di Avanti un altro, il game show di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis.

Lei è Martina Dotti, 23 anni, studentessa dell’Università di Bergamo e grande appassionata di calcio. Ma la giovane non è solo una new entry televisiva: è anche la fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore.

Il suo debutto è avvenuto nella puntata del 13 novembre, quando è entrata ufficialmente nel cast ricoprendo il ruolo di bordocampo, figura inedita nel programma.

Qual è il ruolo di Martina Dotti nel programma?

Con il suo mini dress rosa che ha subito conquistato il pubblico (e il fidanzato), Martina si è presentata come una sorta di inviata sportiva interna:

– pone domande a tema calcio e sport ai concorrenti,

– interagisce con i personaggi del salottino,

– realizza piccole interviste dietro le quinte.

Una presenza fresca, giovane, con un tono da vera giornalista sportiva: un’evoluzione naturale per una ragazza che già sui social si mostra spesso allo stadio o a bordocampo di eventi sportivi.

Come è nata la storia d’amore con Davide Bonolis

La storia tra Martina e Davide è sbocciata durante la Kings League Italia, torneo di calcio a 7 molto seguito sui social.

Lui giocava nella squadra FC Cesar, lei era impegnata nelle interviste e nei contenuti sportivi. È stato un colpo di fulmine social, ufficializzato nel 2023.

Da allora i due sono inseparabili: foto dai camerini, baci dietro le quinte, momenti romantici condivisi senza troppe reticenze.

Ha conquistato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Secondo quanto emerge dal dietro le quinte, la risposta è sì.

Martina è stata accolta rapidamente in famiglia:

– Paolo Bonolis avrebbe espresso apprezzamento, al punto da condividere con lei una vacanza a Formentera la scorsa estate.

– Sonia Bruganelli, che cura i casting del programma tramite la sua società, sarebbe stata decisiva nella scelta della ragazza per il ruolo nel game show.

La 23enne, insomma, sembra aver messo d’accordo entrambi i genitori, noti per avere caratteri forti e gusti precisi sul piano professionale.

H2 – Qual è il suo sogno professionale?

Martina Dotti non nasconde le ambizioni:

vuole diventare giornalista sportiva.

Instagram mostra una ragazza già attivissima tra stadi, contenuti video, telecronache amatoriali e notti trascorse a seguire partite.

Avanti un altro potrebbe rappresentare per lei una piattaforma importante per crescere nel mondo televisivo.

Il calcio come collante nella storia d’amore

Il pallone è un elemento centrale anche nella relazione con Davide.

Il figlio di Paolo Bonolis, calciatore cresciuto nelle giovanili di Renate e Triestina, al momento è svincolato ma continua ad allenarsi.

Una passione che li unisce e guida molte delle loro scelte e dei loro progetti.

Un futuro sempre più televisivo

La sua presenza nel salottino sembra destinata a crescere: pubblico favorevole, social in fermento e un ruolo perfetto per le sue aspirazioni.

Per Martina Dotti, i riflettori sembrano essersi appena accesi.