La Ruota della Fortuna approda in prima serata: quando e chi sfiderà, il Milionario torna col botto

Pubblicato: 14 Nov, 2025 - ore: 23:10
Il game di Gerry Scotti promosso in prime time

Dopo il successo clamoroso nell’access di Canale 5, La Ruota della Fortuna si prepara al grande salto. Il game show condotto da Gerry Scotti arriverà in prima serata, con una puntata speciale già registrata e attualmente prevista per giovedì 20 novembre.

A rivelarlo sono indiscrezioni pubblicate da Davide Maggio, che raccontano la strategia scelta da Mediaset per fronteggiare una serata competitiva, in concomitanza con il debutto della nuova stagione di Un Professore su Rai 1. Per il momento si tratta di una puntata eccezionale ma se gli ascolti dovessero dare ragione a zio Gerry non è da escludere che vadano in scena altri appuntamenti in prime time.

Una sola puntata-evento: la ragione dietro la scelta

Chi sperava in un vero ciclo di prime time dovrà attendere.
La puntata speciale della Ruota, infatti, sarà una one shot: il motivo è legato alla programmazione già definita per dicembre.

Mediaset ha infatti deciso di liberare la prima serata del mese per un ritorno molto atteso: le puntate di “Chi Vuol Essere Milionario?” registrate un anno fa, tenute “in cassaforte” dai tempi della scorsa stagione.

La sorpresa: un concorrente vince il milione

La notizia più clamorosa riguarda però proprio il Milionario.
Sempre secondo le anticipazioni diffuse da Davide Maggio, nelle puntate in onda a dicembre ci sarà la storica vittoria del milione di euro.

Un evento rarissimo: finora era accaduto solo quattro volte in oltre vent’anni di storia del programma. L’ultima risale al gennaio 2020, quando Enrico Remigio completò l’intera scalata fino alla domanda da un milione.

Ora, il pubblico di Canale 5 si prepara a conoscere il quinto campione, o la quinta campionessa.

Il ritorno in onda e la collocazione nel palinsesto

Secondo le anticipazioni di Publitalia, Chi Vuol Essere Milionario? tornerà:
📅 ogni domenica sera, dal 7 al 28 dicembre, in prima serata su Canale 5.

Il ciclo è stato registrato circa dodici mesi fa, in un clima di attesa e incertezza sulle tempistiche di messa in onda. Ora Mediaset ha scelto il momento giusto per svelarlo al pubblico.

Gerry Scotti re del prime time di fine anno

Con La Ruota della Fortuna come evento speciale e Chi Vuol Essere Milionario? come appuntamento domenicale di dicembre, Gerry Scotti torna assoluto protagonista del prime time Mediaset.

Il pubblico, intanto, aspetta di scoprire chi entrerà nel ristretto club dei vincitori del milione.

