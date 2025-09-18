Sophie Codegoni a La Volta Buona: ‘Pentita del primo filler a 16 anni, mi vergognavo dell’acne’

Sophie Codegoni a La Volta Buona

Una confessione senza filtri a La Volta Buona

Giovedì 18 settembre 2025, nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona, Sophie Codegoni ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto televisivo molto seguito sui social ha ripercorso la sua esperienza con i ritocchi estetici, iniziata in adolescenza, e il percorso che oggi l’ha portata a scegliere la naturalezza.

Con sincerità, ha rivelato:

“Ho fatto il filler alle labbra per la prima volta a 16 anni. Vivevo davanti ai social, la nostra generazione è cresciuta con filtri e ideali di bellezza inesistenti. È più una questione psicologica che estetica”.

Il peso dei modelli irraggiungibili

Sophie ha spiegato come la pressione di un modello di bellezza irrealistico, alimentato dai social network, l’abbia spinta a cercare di cambiare il suo aspetto sin da giovanissima. La vera difficoltà, però, non è stata l’intervento in sé, ma ciò che è scattato dopo:

“Il problema non è stato fare il primo filler, ma quello che scatta dopo: il dismorfismo. Vuoi sempre di più e non ti accorgi di come stai cambiando”.

Una spirale difficile da interrompere, che l’ha portata a confrontarsi con un’immagine di sé sempre più distante dalla realtà.

Acne, insicurezze e filtri

Al centro del racconto, non solo i filler ma anche il rapporto con la sua pelle:

“Avevo l’acne, mi vergognavo tantissimo. L’ho vissuta male. Non mi guardavo allo specchio, mi nascondevo dietro ai filtri”.

Un’esperienza che accomuna moltissime ragazze, che spesso ricorrono a filtri e ritocchi digitali per mascherare le proprie insicurezze.

Sophie Codegoni oggi non nasconde più le sue imperfezioni e cerca di trasformare la sua fragilità in un messaggio di forza.

La svolta con la maternità

La nascita della piccola Celine Blue, avuta dall’ex compagno Alessandro Basciano, ha rappresentato per Sophie un punto di svolta.

“Da quando sono diventata mamma, ho sviluppato un forte senso di responsabilità. Sono tornata naturale e sto molto meglio con me stessa”.

La maternità, dunque, l’ha aiutata a guardarsi con occhi diversi, non più come un corpo da modificare, ma come una persona capace di dare l’esempio.

La scelta di tornare naturale

Sophie ha raccontato di essere tornata “indietro” e di aver eliminato i filler attraverso la ialuronidasi. Oggi, a 23 anni, si sente finalmente serena:

“Mi sto apprezzando molto di più, sto meglio con me stessa. Non sono più la ragazzina che guarda i social, ma una donna che ci lavora. Sento di dover dare il buon esempio”.

Oltre alle labbra, l’influencer ha ammesso di aver rifatto anche il seno, ma oggi è convinta che il vero cambiamento non sia fisico bensì interiore:

“Se d’animo non sei bella, puoi fare quello che vuoi. La bellezza vera è innanzitutto interiore”.

Un messaggio alle ragazze

Nello studio di La Volta Buona, Sophie ha voluto rivolgere un consiglio diretto alle ragazze più giovani, che spesso si sentono inadeguate a causa dei modelli irrealistici proposti online:

“Sii orgogliosa di quello che sei. Esprimi il tuo essere, non solo la tua fisicità. Non modificate le vostre foto con i filtri: la realtà è diversa”.

Con queste parole, l’influencer lancia un messaggio forte contro la dittatura dell’immagine e a favore dell’accettazione di sé.

Dal reality alla consapevolezza

Il percorso di Sophie Codegoni, iniziato tra le luci dei reality e passato attraverso momenti difficili, oggi si traduce in un messaggio di autenticità. Non più la rincorsa alla perfezione, ma la scelta di essere se stessa, senza maschere e senza filtri.

Il suo racconto ha aperto il dibattito su un tema che divide: meglio la bellezza naturale o i ritocchi estetici?. La risposta di Sophie è chiara: la vera rivoluzione è imparare ad accettarsi.