Addio ad Antonello Fassari: l’oste de I Cesaroni, Claudio Amendola: ‘Ho perso un fratello’

Il mondo dello spettacolo piange Antonello Fassari, scomparso all’età di 72 anni. Attore amatissimo dal grande pubblico, Fassari lascia un vuoto incolmabile, soprattutto tra i fan della fiction cult “I Cesaroni“, in cui interpretava l’indimenticabile Cesare, oste ruvido ma dal cuore grande.

La notizia della sua scomparsa è arrivata proprio mentre erano in corso le riprese della nuova stagione della serie, a 11 anni dalla fine dell’ultima.

Nato a Roma nel 1952, figlio dell’avvocato Osvaldo Fassari e di Adriana Gambardella, Antonello si è diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” nel 1975. Il suo primo amore è stato il teatro, ma la grande popolarità arrivò grazie alla TV, con programmi come “Avanzi” e “Tunnel”, dove creò personaggi iconici, intrisi di romanità autentica.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Michele Placido (Romanzo Criminale), Marco Risi (Il muro di gomma), Marco Tullio Giordana (Pasolini, un delitto italiano) e Stefano Sollima (Suburra). Di recente era apparso anche in “Flaminia”, film d’esordio alla regia di Michela Giraud, in cui interpretava suo padre.

Appassionato tifoso della AS Roma, Fassari non si è mai limitato alla recitazione. Nel 1984 si è cimentato nella musica, incidendo il brano rap “Romadinotte”. Nel 2000 ha anche debuttato alla regia con “Il segreto del giaguaro”, con protagonista il rapper Piotta.

Tra i più toccati dalla sua scomparsa c’è Claudio Amendola, collega storico ne I Cesaroni e oggi regista della nuova stagione in lavorazione:

“Era con me nel mio primo film da regista, La mossa del pinguino, perché vuoi gli amici veri intorno in quei momenti lì. Oggi mi è venuto a mancare un fratello, anzi lo sarà sempre. Antonello è un pezzo di vita. È dura per me, faccio fatica a parlarne, a coordinare il dolore, l’incredibilità. Non sono preparato, anche se sapevamo che era malato.”