Paolo Bonolis nella giuria di Tu si que vales? Aria di rivoluzione nel talent di Canale 5

Paolo Bonolis potrebbe far parte con Maria De Filippi della giuria di Tu si que vales

L‘autunno 2025 potrebbe portare un colpo di scena clamoroso per i fan di Tu si que vales, il fortunatissimo talent-varietà di Canale 5. Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, Paolo Bonolis sarebbe pronto a entrare nel cast fisso del programma, prendendo il posto di Luciana Littizzetto nella giuria. Una mossa che potrebbe rimescolare le carte e ridare nuova linfa allo show.

Le indiscrezioni: Bonolis al posto della Littizzetto?

Nel suo consueto “Candela Flash!”, Giuseppe Candela di Dagospia ha svelato che Mediaset sarebbe pronta a rinnovare il contratto con Bonolis, con l’obiettivo di inserirlo nel cast di Tu si que vales. Il conduttore romano, volto amatissimo del piccolo schermo e simbolo di programmi cult come Ciao Darwin e Avanti un altro, andrebbe così a sostituire Luciana Littizzetto, entrata lo scorso anno nel cast del programma dopo l’uscita di Teo Mammucari.

Secondo alcuni addetti ai lavori, la Littizzetto non sarebbe riuscita a integrarsi pienamente nel format, in cui ironia, pathos e ritmo televisivo si fondono con le performance dei concorrenti. Bonolis, da questo punto di vista, rappresenterebbe una scelta forte e popolare, capace di garantire dinamiche nuove e una verve da “fuoriclasse”.

Gerry Scotti resta: niente addio

In un primo momento era circolata l’ipotesi di un possibile addio di Gerry Scotti, giurato storico presente sin dalla prima edizione del 2014. Ma a quanto pare, anche lui sarà della partita: confermatissimo al fianco della regina di casa, Maria De Filippi, del veterano Rudy Zerbi e dell’amatissima Sabrina Ferilli.

Un nuovo equilibrio per uno show che continua a macinare ascolti

La prossima edizione di Tu si que vales, in onda come sempre in autunno su Canale 5, si preannuncia piena di movimenti tellurici nel cast. Se l’innesto di Bonolis sarà confermato, si tratterebbe di un ritorno di fiamma tra il conduttore e la prima serata del sabato di Mediaset, dopo l’esperienza con Ciao Darwin. Tra l’altro per alcune puntate della prima edizione ha ricoperto il ruolo di giudice popolare.

In passato Gerry Scotti aveva preso il posto di Bonolis ad Avanti un altro in passato, ora sarebbe stato il contrario. Ma in questo caso zio Gerry non va via, e il cast si riorganizzerebbe con un mix ancora più ricco di volti storici e carismatici.