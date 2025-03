Ora o Mai Più 3: Pierdavide Carone vincitore spoilerato prima della finale? L’indizio

Pierdavide Carone

Il cantautore ospite a Domenica In

Potrebbe essere Pierdavide Carone il trionfatore della terza edizione di Ora o Mai Più , il programma condotto da Marco Liorni andato in onda sabato 1° marzo. A far sorgere il sospetto è stata la Rai , che – annunciando gli ospiti di Domenica In – ha incluso proprio il cantautore tra i protagonisti della puntata di domenica 2 marzo.

Dal momento che la finalissima di Ora o Mai Più non è andata in diretta, il nome del vincitore era già stato deciso in anticipo. Se Pierdavide Carone è l’unico concorrente del talento invitato da Mara Venier , in molti credono che si tratti di un indizio involontario della sua vittoria.

Favorito alla vigilia su Loredana Errore

Già alla vigilia della finale, Pierdavide Carone partiva nettamente favorito su Loredana Errore, grazie ai suoi ottimi piazzamenti: per ben tre volte si era classificato primo. Se l’ospitata a Domenica In si rivelasse più di una coincidenza, la vittoria di Pierdavide non sarebbe certo una sorpresa.

La gara e il nuovo impegno al San Marino Song Contest

In attesa di scoprire se il cantante sarà effettivamente il vincitore di Ora o Mai Più 3 , è già noto che Pierdavide Carone parteciperà anche al San Marino Song Contest in programma l’8 marzo. Il vincitore di questa kermesse avrà l’opportunità di accedere all’Eurovision Song Contest di maggio.

L’appuntamento con Domenica In

Per il momento, l’unica certezza è la presenza di Pierdavide Carone tra gli ospiti di Domenica In , in onda domenica 2 marzo. Se la sua partecipazione rappresenta o meno uno spoiler della finale di Ora o Mai Più , lo scopriremo presto. I telespettatori ei fan dei cantanti in gara attendono con curiosità di vedere chi sarà accolto da Mara Venier in studio come nuovo vincitore del talent di Marco Liorni.