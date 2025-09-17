‘Se partecipo sono rovinato’, l’affondo di Pupo su Ballando e D’Urso e la replica di Milly Carlucci

Pupo e Milly Carlucci

Cosa ha detto Pupo sul programma di Rai 1

Un’intervista rilasciata da Pupo al Corriere della Sera ha infiammato il dibattito su Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il cantante toscano non ha usato mezzi termini: «Mi hanno invitato 300 volte, ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato».

Una frase che, oltre a escludere categoricamente la sua partecipazione, suona come una frecciata velenosa allo show.

Il cantante ironizza sulla presenza di Barbara D’Urso

Il cantante ha rincarato la dose tirando in ballo Barbara D’Urso, attuale concorrente di questa edizione del programma: «Ormai si deve accontentare di ballare in prima serata». Parole che hanno fatto discutere perché ridimensionano la scelta della conduttrice di mettersi in gioco su un terreno lontano dalla sua carriera televisiva.

Come ha reagito Milly Carlucci?

Con la calma e la diplomazia che da sempre la contraddistinguono, Milly Carlucci ha risposto dalle pagine del settimanale Chi. «Pupo ha il diritto di dire quello che vuole», ha commentato. Poi ha spiegato che gli inviti a partecipare sono stati reali e ripetuti, ma di fronte al rifiuto ostinato del cantante, la produzione ha deciso di desistere: «Abbiamo capito che il suo ‘no’ era una resistenza profonda».

La conduttrice non chiude la porta a Pupo

La conduttrice ha ricordato che anche Barbara D’Urso in passato aveva detto di no, salvo poi cambiare idea. «La vita può portare a nuove aperture – ha aggiunto – e magari un giorno Pupo accetterà di mettersi in gioco». Per Carlucci, Ballando con le stelle non è un’onta alla carriera, ma un’occasione per divertirsi, imparare e condividere con il pubblico un lato inedito di sé.

Qual è il significato della sfida di Ballando con le stelle?

La replica di Carlucci si è trasformata in una difesa dei concorrenti che scelgono di affrontare il palco: «È un gioco tra amici, non compromette nulla di quanto si è raggiunto nel proprio campo». Una visione che ribalta la lettura sprezzante di Pupo e ridà dignità a chi decide di ballare davanti a milioni di telespettatori.