Robbie Williams choc: ‘Sto perdendo la vista per le iniezioni dimagranti’, l’allarme della popstar

Il cantante: “Durante una partita vedevo solo macchie. Non era l’età, era il farmaco”
Robbie Williams rompe il silenzio e lancia un avvertimento che sta già facendo il giro del mondo. L’ex Take That, oggi 50enne, ha raccontato al The Sun un problema di salute serio e inaspettato: un rapido peggioramento della vista che, secondo lui, sarebbe collegato all’uso di farmaci dimagranti iniettivi, sempre più popolari tra star e non solo.
Un racconto che suona come un campanello d’allarme.
Quando Robbie Williams ha capito che qualcosa non andava?
Il primo segnale è arrivato durante una partita di football.
Robbie Williams lo ricorda così:
“Non riuscivo a distinguere i giocatori. Erano solo macchie su un campo verde”.
In un primo momento pensava fosse un semplice calo della vista dovuto all’età. Poi, dopo una visita specialistica e un cambio di occhiali che non ha risolto il problema, la verità ha iniziato a delinearsi.
“Non era l’età: era il farmaco per dimagrire”
L’artista britannico spiega di aver messo insieme i pezzi solo più tardi:
“Facevo fatica perfino a guardare il pubblico ai concerti. È lì che ho capito che non era l’età, ma le iniezioni per dimagrire”.
Un’ammissione pesante, che arriva in un momento in cui l’uso di farmaci simili — come Ozempic, Wegovy e altri — è diffuso tra celebrities e persone comuni.
I rischi delle cure dimagranti: cosa dice Robbie Williams?
La popstar non usa mezzi termini:
“Voglio avvertire le persone sui potenziali rischi. Bisogna informarsi prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere”.
Williams ammette che la sua vista è ancora compromessa:
“È offuscata, sta peggiorando”.
Una condizione che lo preoccupa, ma non quanto dovrebbe.
Perché continua ad assumerle? La risposta che spiazza
Robbie Williams, senza filtri, confessa:
“Sono così malato che probabilmente continuerei a prenderle finché non perdessi completamente la vista da un occhio”.
Una frase che racconta una lotta personale più grande del semplice dimagrimento: quella con la propria immagine e il proprio equilibrio psicologico, tema su cui Williams si è più volte aperto.
La nuova routine del cantante: “Ora mi alleno ogni giorno”
Nonostante tutto, il cantante di She’s the One racconta di aver trovato una disciplina quotidiana:
“Oggi sono uno a cui piace allenarsi. Ogni mattina mi alzo e faccio esercizi”.
Un tentativo di sostituire — almeno in parte — la ricerca della forma fisica legata ai farmaci.