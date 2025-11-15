Robbie Williams choc: ‘Sto perdendo la vista per le iniezioni dimagranti’, l’allarme della popstar

Robbie Williams

Il cantante: “Durante una partita vedevo solo macchie. Non era l’età, era il farmaco”

Robbie Williams rompe il silenzio e lancia un avvertimento che sta già facendo il giro del mondo. L’ex Take That, oggi 50enne, ha raccontato al The Sun un problema di salute serio e inaspettato: un rapido peggioramento della vista che, secondo lui, sarebbe collegato all’uso di farmaci dimagranti iniettivi, sempre più popolari tra star e non solo.

Un racconto che suona come un campanello d’allarme.

Quando Robbie Williams ha capito che qualcosa non andava?

Il primo segnale è arrivato durante una partita di football.

Robbie Williams lo ricorda così:

“Non riuscivo a distinguere i giocatori. Erano solo macchie su un campo verde”.

In un primo momento pensava fosse un semplice calo della vista dovuto all’età. Poi, dopo una visita specialistica e un cambio di occhiali che non ha risolto il problema, la verità ha iniziato a delinearsi.

“Non era l’età: era il farmaco per dimagrire”

L’artista britannico spiega di aver messo insieme i pezzi solo più tardi:

“Facevo fatica perfino a guardare il pubblico ai concerti. È lì che ho capito che non era l’età, ma le iniezioni per dimagrire”.

Un’ammissione pesante, che arriva in un momento in cui l’uso di farmaci simili — come Ozempic, Wegovy e altri — è diffuso tra celebrities e persone comuni.

I rischi delle cure dimagranti: cosa dice Robbie Williams?

La popstar non usa mezzi termini:

“Voglio avvertire le persone sui potenziali rischi. Bisogna informarsi prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere”.

Williams ammette che la sua vista è ancora compromessa:

“È offuscata, sta peggiorando”.

Una condizione che lo preoccupa, ma non quanto dovrebbe.

Perché continua ad assumerle? La risposta che spiazza

Robbie Williams, senza filtri, confessa:

“Sono così malato che probabilmente continuerei a prenderle finché non perdessi completamente la vista da un occhio”.

Una frase che racconta una lotta personale più grande del semplice dimagrimento: quella con la propria immagine e il proprio equilibrio psicologico, tema su cui Williams si è più volte aperto.

La nuova routine del cantante: “Ora mi alleno ogni giorno”

Nonostante tutto, il cantante di She’s the One racconta di aver trovato una disciplina quotidiana:

“Oggi sono uno a cui piace allenarsi. Ogni mattina mi alzo e faccio esercizi”.

Un tentativo di sostituire — almeno in parte — la ricerca della forma fisica legata ai farmaci.