Ballando con le stelle, Mariotto senza pace: la presunta gaffe, l’audio di Striscia (VIDEO)

Il caso Mariotto è destinato a tenere banco nonostante l’ammonizione di Milly Carlucci e le scuse dello stilista che è finito nel mirino dei social per una frase che si è sentita pochi istanti prima che entrasse nello studio di Ballando con le stelle.

Mariotto torna a Ballando con le stelle dopo l’ammonizione di Milly Carlucci e le scuse al pubblico

La conduttrice ha fatto chiarezza sul futuro nel talent di Guillermo Mariotto solo al termine dell’esibizione che vedeva i concorrenti del talent ballare con un’ospite a sorpresa (un familiare o un amico). Milly Carlucci ha spiegato che l’italo venezuelano ha sbagliato ad allontanarsi senza comunicare i motivi che lo portava ad abbandonare una diretta televisiva.

Nonostante ciò gli autori hanno deciso di chiudere la vicenda con un’ammonizione e le scuse di Mariotto che ha ammesso nel filmato mandato in onda durante la puntata del 14 dicembre di aver mancato di rispetto alla conduttrice ed ai telespettatori di Ballando con le stelle. “Sto attraversando un momento particolare”.

A questo punto Milly Carlucci ha invitato lo stilista a rientrare in studio per riprendere il suo posto. Mariotto però tardava ad entrare forse per un contrattempo. Qualcuno aveva il microfono aperto e si è sentito dire “fijia de na mig…..“.

Prima dell’ingresso qualcuno pronuncia una frase sopra le righe, Striscia la notizia pubblica un video

Sui social in molti puntano il dito contro Mariotto accusandolo di aver pronunciato un’espressione volgare pochi istanti prima di entrare in scena. A tal riguardo Striscia la notizia ha pubblicato un video con il volume alzato e i sottotitoli che sembra confermare la frase segnalata da diversi telespettatori sui social. Una gaffe che però potrebbe indurre i vertici Rai a fare profonde riflessioni sulla questione. Per lo stilista si annuncia una nuova settimana ‘turbolenta’.