Scontro tra Mario Giordano e Fabrizio Corona: accuse, repliche e polemiche

Scontro tra Mario Giordano e Fabrizio Corona

Il confronto tra Corona e Fuori dal Coro

Fabrizio Corona è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta non per i casi Fedez-Ferragni o per il suo discusso format “Falsissimo”, ma per un acceso scontro con Mario Giordano e il programma “Fuori dal Coro”. Tutto è iniziato quando un inviato della trasmissione di Rete 4 ha raggiunto l’ex re dei paparazzi sotto casa sua per porgli alcune domande su una nuova attività economica che starebbe portando avanti.

La reazione di Corona è stata immediata e furiosa. Su Instagram ha raccontato l’episodio definendo l’inviato un “pubblicista svuncio” e accusando il programma di aver tentato di “incastrarlo” con domande tendenziose. Secondo la sua versione, il tono aggressivo dell’inviato sarebbe cambiato soltanto dopo una sua telefonata a Siria Magri, capo dell’infotainment di Mediaset. Alla fine, ha accettato di rilasciare un’intervista per chiarire il suo “Progetto Corona”, tema su cui dice di ricevere continui attacchi mediatici.

La Stories di Fabrizio Corona

La replica dura di Mario Giordano

La risposta di Mario Giordano non si è fatta attendere. In un video pubblicato sul profilo Twitter di “Fuori dal Coro”, il giornalista ha trattato senza mezzi termini:

“Fabrizio Corona ci insulta, insulta il programma, insulta me ei miei inviati. Del resto, quando uno non ha argomenti, cosa fa? Insulta.”

Giordano ha poi ricordato le condanne definitive per corruzione e bancarotta dell’ex fotografo, sottolineando che il suo passato giudiziario è ben noto. Ma il punto centrale della sua replica riguarda proprio il “Progetto Corona”, un’iniziativa di investimento promossa da Fabrizio Corona, che – secondo Giordano – presenterebbe molte zone d’ombra.

Ho parlato del “Progetto Corona”

Il giornalista di Mediaset ha lanciato pesanti sospetti sul progetto di Corona, spiegando che dietro questa iniziativa si celerebbero società registrate in paradisi fiscali e che i canali Telegram utilizzati per promuoverlo sarebbero già stati segnalati più volte come truffaldini dalla piattaforma stessa.

“Corona promette guadagni sicuri, investimenti garantiti. Ma dalle testimonianze che abbiamo raccolto, questi guadagni non sono affatto garantiti.”

Giordano ha quindi sottolineato la necessità di fare chiarezza su un’attività che potrebbe mettere a rischio i risparmi di molte persone, e ha accusato Corona di non essere stato preparato quando gli sono state poste domande specifiche in merito.

La stoccata finale di Giordano

Il conduttore di “Fuori dal Coro” ha concluso il suo intervento con un attacco personale nei confronti di Corona, tirando in ballo anche la memoria del padre dell’ex re dei paparazzi:

“Forse non hai mai saputo cosa sia il giornalismo. Sicuramente lo sapeva tuo padre, che nel vederti si starà rivoltando nella tomba.”

Una guerra destinata a continuare?

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mario Giordano non sembra destinato a spegnersi qui. L’ex fotografo potrebbe rispondere nuovamente, magari attraverso i suoi canali social, mentre “Fuori dal Coro” potrebbe continuare l’inchiesta sul “Progetto Corona”.

