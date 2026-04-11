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Stefano Corti sulla fine della relazione con Bianca Atzei: ‘Non siamo riusciti a far funzionare la relazione’

DiRedazione

Pubblicato: 11 Apr, 2026 - ore: 22:14 #Bianca Atzei, #Stefano Corti, #Verissimo
Stefano CortiStefano Corti

La confessione a Verissimo: “Il dolore non è ancora passato”

Una separazione recente, ancora aperta, ancora difficile da raccontare senza emozione.

Stefano Corti, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della fine della relazione con Bianca Atzei. Parole misurate, ma cariche di verità:
“Non è ancora passato il dolore”, ha ammesso senza filtri.

La rottura, avvenuta lo scorso settembre, è ancora troppo vicina per essere archiviata. Il tempo, dice, aiuta. Ma non basta ancora.

Una separazione senza colpevoli: cosa è successo davvero

Nessun tradimento, nessuno scandalo.

A dividere la coppia, ha spiegato Corti, sono stati semplicemente i caratteri.
“Non siamo stati in grado di adattarci l’uno all’altra”, ha raccontato, riconoscendo anche una responsabilità personale:
“La felicità di coppia è un lavoro costante, forse non ho lavorato abbastanza”.

Parole che segnano una distanza lucida, lontana dal gossip e più vicina a una riflessione adulta sulle relazioni.

Il dolore più grande: il figlio Noa

Il punto più fragile, quello che pesa di più, è il figlio.

Noa Alexander, nato nel 2023, è oggi al centro dei pensieri di Corti.
“Quando ci sono bambini in mezzo, il dispiacere è immenso”, ha detto.

Non è solo la fine di una storia, ma la trasformazione di un’idea di famiglia.
Un passaggio che il piccolo, secondo il padre, inizia già a percepire.

Una nuova famiglia: il progetto dopo la rottura

Nonostante tutto, il futuro ha una direzione chiara.

Corti e Atzei stanno lavorando per costruire una famiglia allargata, cercando un equilibrio che metta al centro il benessere del figlio.

“Sarà bellissimo così”, ha detto, lasciando intravedere la volontà di trasformare una fine in una nuova forma di relazione.

Il passato e la paternità inattesa: la storia di Gabriele

Nel racconto a Verissimo, Corti ha ripercorso anche una pagina meno nota della sua vita.

A 21 anni è diventato padre quasi per caso, dopo una relazione occasionale. Ha scoperto l’esistenza del figlio Gabriele solo un anno dopo, attraverso una lettera.

Un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso:
“Quando l’ho visto ho capito che volevo esserci”.

Oggi Gabriele è quasi maggiorenne, e il loro rapporto è costruito nel tempo, tra distanza e presenza.

Le paure e le minacce: quando la famiglia è stata messa a rischio

Tra i momenti più difficili della sua vita, Corti ha ricordato anche le minacce ricevute durante il lavoro a Le Iene.

Una situazione che ha coinvolto direttamente anche Bianca Atzei e il figlio, tanto da spingerli a prendere decisioni drastiche per proteggerlo.

“Quando sai chi è, hai paura. Quando non lo sai, hai ancora più paura”, ha spiegato.

Un’esperienza che, paradossalmente, aveva rafforzato la coppia, creando un fronte comune contro il pericolo.

Una fine che lascia il segno

La storia tra Stefano Corti e Bianca Atzei non si è conclusa con uno strappo improvviso, ma con un lento allontanamento.

“All’inizio ci si mostra al meglio, poi emergono gli spigoli”, ha spiegato.

E quando non si riesce a trovare un equilibrio, l’unica strada diventa quella della separazione.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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