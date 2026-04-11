Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’

Stefania Orlando

Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata

Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio.

Stefania Orlando, ospite a Verissimo, ha raccontato per la prima volta un episodio che ha segnato profondamente la sua vita.

“Sono stata molestata quando avevo 18 anni”, ha detto, spiegando di non aver mai trovato prima il coraggio di parlarne.

Solo dopo il divorzio e grazie a un percorso di terapia, la showgirl è riuscita a riportare alla luce quel trauma rimasto nascosto per oltre quarant’anni.

L’episodio: “Si infilò nel letto e iniziò a toccarmi”

Il racconto è preciso, diretto, senza filtri.

All’epoca Stefania Orlando lavorava come modella. Un agente, persona di cui si fidava, le propose un lavoro a Milano.

Era la prima volta che lasciava Roma da sola. Una volta arrivata, però, qualcosa non tornava:

“Mi portò a casa sua, dicendo che dovevo dormire lì”.

Durante la notte l’incubo.

“Mi svegliai e lui era nel letto con me, mi stava toccando dappertutto, anche nelle parti intime”.

Un momento che la Orlando descrive come paralizzante: prima lo shock, poi la reazione.

La reazione e le parole dell’uomo

Dopo un primo momento di blocco, Stefania Orlando trovò la forza di reagire.

“Ho iniziato a urlare”, ha raccontato.

A quel punto l’uomo si allontanò, ma non senza colpirla con parole che l’hanno segnata profondamente:

“Sei una cretina, non andrai da nessuna parte”.

Il giorno dopo la accompagnò alla stazione. Il viaggio di ritorno fu segnato da lacrime e paura.

Il silenzio lungo 40 anni: “Pensavo fosse colpa mia”

Il punto più doloroso non è solo l’episodio, ma quello che è venuto dopo.

Per quarant’anni Stefania Orlando non ne ha parlato con nessuno, nemmeno con i genitori.

“Mi sentivo in colpa, ero convinta che fosse colpa mia”, ha spiegato.

Un meccanismo purtroppo comune in chi subisce violenze, che trasforma la vittima in giudice di sé stessa.

La terapia e la consapevolezza: liberarsi dal senso di colpa

È stato solo grazie alla terapia che la showgirl è riuscita a rielaborare quanto accaduto.

“Mi sono liberata da fantasmi che mi portavo dietro da anni”, ha raccontato.

Un percorso lungo, che le ha permesso di capire una cosa fondamentale: la colpa non era sua.

Un passaggio decisivo per ricostruire sé stessa e le proprie relazioni.

Le conseguenze: la diffidenza e il rapporto con gli uomini

Quel trauma ha lasciato segni profondi anche nella vita adulta.

Stefania Orlando ha ammesso di essere diventata diffidente nei confronti degli uomini, come se si aspettasse sempre di poter essere ferita.

Un’eredità invisibile ma pesante, che ha influenzato le sue relazioni nel tempo.

L’appello: “Bisogna denunciare”

Nel suo racconto c’è anche un messaggio chiaro.

“Bisogna denunciare”, ha detto, invitando chi vive situazioni simili a non restare in silenzio.

Una presa di posizione forte, che trasforma una storia personale in un messaggio pubblico.