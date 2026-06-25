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Temptation Island, dopo la puntata esplode il caso dei video audaci: cosa sta succedendo attorno a Gabriele e Sara

DiRedazione

Pubblicato: 25 Giu, 2026 - ore: 17:08 #Gabriele Govoni, #Sara Palumbieri, #Temptation Island
Gabriele e SaraGabriele e Sara

Non hanno fatto in tempo a diventare i protagonisti della prima puntata di Temptation Island che sui social è già scoppiata una nuova polemica.

Gabriele e Sara, la coppia romana che nel reality ha raccontato una relazione segnata da continui tira e molla e soprattutto dalla forte gelosia di lui, sono finiti al centro di un acceso dibattito dopo la comparsa online di presunti vecchi contenuti per adulti che, secondo diversi utenti e influencer del gossip, li vedrebbero protagonisti.

Nel giro di poche ore il loro nome è diventato uno dei più cercati sui social, alimentando discussioni e migliaia di commenti.

Dal falò ai social: il caso esplode dopo la prima puntata

Durante l’esordio del programma condotto da Filippo Bisciglia, Gabriele Govoni ha raccontato di vivere con grande sofferenza il rapporto con Sara Palumbieri, descrivendosi come estremamente geloso.

Nel villaggio la ragazza si è subito avvicinata al single Andre, circostanza che ha provocato la reazione del fidanzato, apparso visibilmente provato davanti ai filmati mostrati durante il pinnettu.

Ma proprio mentre il pubblico commentava quanto visto in televisione, sui social è emerso un elemento destinato ad alimentare ulteriormente il dibattito.

Le indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip

A far nascere il caso è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che nelle sue Instagram Stories ha raccontato di aver ricevuto un filmato riguardante una coppia dell’attuale edizione del reality, precisando però di non volerlo pubblicare.

Poco dopo è intervenuta anche Deianira Marzano, sostenendo che la coppia coinvolta sarebbe proprio quella formata da Gabriele e Sara.

Secondo quanto riferito dall’influencer, il video risalirebbe a circa due anni fa e sarebbe stato realizzato per una piattaforma destinata a contenuti riservati agli adulti.

Né Mediaset né i diretti interessati hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Il dettaglio che sta facendo discutere il pubblico

Più che l’esistenza dei presunti contenuti, a far discutere è soprattutto il contrasto con la narrazione mostrata nel reality.

Nel programma Gabriele appare molto possessivo nei confronti della fidanzata e ha raccontato di vivere con difficoltà qualsiasi situazione che possa metterla in contatto con altri uomini.

Proprio questo aspetto ha acceso il confronto online: molti utenti si chiedono come questa immagine possa conciliarsi con la presunta realizzazione, in passato, di contenuti di coppia destinati a un pubblico adulto.

Altri, invece, invitano a distinguere completamente le due vicende, sottolineando che eventuali esperienze lavorative o personali precedenti non dimostrano nulla rispetto alla situazione attuale della relazione.

Il web si divide dopo la scoperta

Nel frattempo su X e su altre piattaforme continuano a comparire messaggi, screenshot e link che rimanderebbero ai presunti vecchi contenuti attribuiti alla coppia.

La vicenda ha rapidamente monopolizzato le conversazioni degli appassionati di Temptation Island, diventando uno degli argomenti più discussi all’indomani della prima puntata.

Resta ora da capire se la questione verrà affrontata pubblicamente dai protagonisti o se il reality continuerà a raccontare esclusivamente il loro percorso sentimentale all’interno del villaggio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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