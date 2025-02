Uomini e Donne, Gianmarco ammette tutto: Francesca prima va via poi fa una scelta irrituale

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino

Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 4 febbraio 2025, la tronista Francesca Sorrentino ha sorpreso tutti con una scelta inaspettata. Dopo aver scoperto che il corteggiatore Gianmarco Meo faceva parte di un’agenzia di spettacolo, informazione inizialmente omessa, Francesca ha deciso di abbandonare il trono senza fare una scelta. Tuttavia, dopo un confronto con l’altro corteggiatore, Gianluca Costantino, la tronista ha cambiato idea, scegliendo di lasciare il programma insieme a lui.

Gianmarco Meo ammette di collaborare con un’agenzia, la tronista va via

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni durante la registrazione, Gianmarco ha ammesso, dopo aver negato in precedenza, di non aver potuto rescindere il contratto con l’agenzia a causa di una penale elevata (10mila euro). Delusa dalla mancanza di trasparenza, Francesca ha inizialmente deciso di concludere il suo percorso nel programma senza una scelta definitiva. Gianni Sperti ha chiesto a Gianmarco perché non fosse andato via dopo quello che è venuto fuori.

Meo ha tirato in ballo Ciro, la scelta di Martina De Ioannon, sottolineando che anche lui non veniva data credibilità. L’opinionista ha ribattuto stizzito asserendo che non doveva permettersi di fare paragoni con il trono di Martina.

Successivamente, Gianluca l’ha raggiunta fuori dallo studio per un confronto. Dopo una conversazione chiarificatrice, i due sono rientrati in studio, dove Costantino ha espresso il desiderio di iniziare una relazione al di fuori del programma. Francesca ha accettato. La scelta irrituale non è stata accompagnata dalla classica caduta dei petali rossi.

A sinistra Gianmarco Meo, Francesco De Martino già aveva chiuso la sua esperienza a Uomini e Donne

Uomini e Donne registrazione 4 febbraio: Francesca lascia il dating con Gianluca Costantino

Questo epilogo del trono di Uomini e Donne ha sorpreso molti, considerando che nelle settimane precedenti Francesca Sorrentino sembrava più vicina a Gianmarco Meo, con il quale aveva condiviso momenti di complicità e baci appassionati. Tuttavia, la rivelazione sull’affiliazione di Gianmarco a un’agenzia ha cambiato le dinamiche, portando Francesca a rivalutare i suoi sentimenti e a scegliere Gianluca come compagno al di fuori del contesto televisivo