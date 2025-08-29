Notizie Audaci

Yacht, politica e podcast: la versione di La Russa e la replica ironica di Fedez dopo le foto che hanno fatto discutere

Pubblicato: 29 Ago, 2025 - ore: 23:09
Fedez immortalato da Chi con Daniela Santanché e Ignazio La Russa su uno yacht

Lo scoop e il contesto delle immagini

Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno mostrato momenti a bordo dello yacht della ministra Daniela Santanché, con la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, della stessa ministra e della fidanzata del rapper Fedez, Giulia Honegger. Gli scatti hanno rapidamente alimentato attenzione e commenti, mettendo al centro il tema delle frequentazioni tra esponenti politici e personaggi del mondo dello spettacolo.

La versione di Ignazio La Russa

Interpellato da Ansa e Adnkronos, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha cercato di smorzare il clamore: «A me è sembrata una persona più piacevole di quanto potessi aspettarmi», ha detto, riferendosi all’incontro a bordo. La Russa ha ricordato di aver trascorso alcuni giorni in barca e di aver accolto gli ospiti con simpatia, aggiungendo in tono disteso che, se invitato, non disdegnerebbe partecipare a un podcast per un confronto. Il suo commento punta ad inquadrare l’episodio come un momento informale di vita sociale.

Fedez immortalato da Chi con Daniela Santanché e Ignazio La Russa su uno yacht
Fedez immortalato da Chi con Daniela Santanché e Ignazio La Russa su uno yacht

La replica di Fedez: ironia e messaggi sul podcast

Dal fronte del rapper, la risposta è arrivata in chiave provocatoria ma autoironica. In una Instagram Stories Fedez ha scritto che «quando vedete questa simpatica ‘testa’ in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast», sottolineando il carattere professionale dei suoi incontri e rivendicando il ruolo del podcast come spazio di dibattito riconosciuto anche dalla politica. In chiusura il rapper ha invitato i follower ad attendersi una «stagione devastante», rilanciando i contenuti futuri del suo progetto mediatico.

Il dibattito

La vicenda ha riaperto il consueto dibattito sul confine fra impegni culturali e rapporti personali con la classe politica: da una parte chi vede in questi incontri possibilità di dialogo e contaminazione tra mondi diversi; dall’altra chi ritiene che la commistione possa alimentare sospetti o interpretazioni. I toni scelti dai protagonisti — La Russa conciliatorio e Fedez provvisoramente ironico — hanno finora contribuito a ridimensionare eventuali polemiche strutturate.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

