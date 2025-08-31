Raphael Gualazzi: ‘Spavento enorme’, crollo sul palco e paura al concerto di Agnone Cilento (VIDEO)

Tragedia sfiorata per Raphael Gualazzi

Paura al concerto di Raphael Gualazzi

Una serata di musica e festa si è trasformata in un attimo di paura ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice (Salerno). Durante l’esibizione di Raphael Gualazzi, uno dei cantautori jazz-pop più amati in Italia e in Europa, una parte della struttura metallica dell’impianto luci è improvvisamente crollata sul palco, cadendo a pochi centimetri dall’artista e dai suoi musicisti.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. «È stato uno spavento enorme, ma stiamo tutti bene» ha dichiarato lo stesso Gualazzi poco dopo l’incidente.

La dinamica dell’incidente

Il crollo si è verificato pochi minuti dopo l’inizio del live, mentre il pubblico stava assistendo all’esibizione dell’artista. Diversi spettatori hanno ripreso la scena con i propri smartphone: nei video, circolati rapidamente sui social, si vede la pesante struttura piegarsi e abbattersi con un fragoroso tonfo.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe legata al forte vento che soffiava sulla costa cilentana in quelle ore.

Il sollievo della band e del management

In una nota diffusa dall’organizzazione del tour si legge:

«Il sollievo è sapere che nell’incidente nessuno del pubblico è rimasto coinvolto. Resta però l’amarezza perché episodi simili, ancora oggi, mettono in pericolo artisti e spettatori».

Il tour non si ferma: già la sera successiva, a Galatina, Gualazzi ha suonato in un concerto “sold out” accompagnato da un’orchestra.

L’intervento della politica

L’episodio ha sollevato anche reazioni istituzionali. Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha scritto sui social:

«È necessario un piano di controlli rigorosi e continui. Non possiamo aspettare il morto per intervenire».

Un appello che richiama all’attenzione sulla sicurezza degli eventi musicali, soprattutto quelli all’aperto soggetti a condizioni meteorologiche imprevedibili.