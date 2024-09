Andrea Capone trovato morto in hotel a Cagliari, dalle giovanili rossoblù all’esperienza amara di Salerno

Choc a Cagliari per l’improvvisa scomparsa dell’ex calciatore Andrea Capone, classe 1981. É stato ritrovato con una ferita alla testa all’interno di un hotel nel centro del capoluogo sardo, città di origine.

Andrea Capone è stato rinvenuto con una ferita alla testa, l’ipotesi della caduta accidentale

Sul posto il 118 e la polizia. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo sia caduto accidentalmente, forse dalle scale, sbattendo la testa. Non è da escludere che l’incidente sia stato provocato da un malore. Immediato l’intervento del 118 che però non ha potuto fare nulla. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante. La sera prima aveva festeggiato a Palazzo Tirso per la festa di un amico ed era rimasto a dormire nell’hotel.

L’esordio in serie A con il Cagliari, con la Salernitana gli ultimi scampoli di carriera

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Andrea Capone ha giocato, oltre che con la formazione rossoblù, con i quali ha debuttato in serie A nella stagione 2005/06 (63 presenze e 6 gol in massima serie). Il centrocampista ha vestito anche le maglie del Sora, del Treviso, del Vicenza, del Grosseto e della Salernitana con la quale ha in pratica chiuso la carriera con 16 presenza e 1 gol nel 2010 con i granata che retrocessero mestamente in serie C al termine di un’annata disastrosa. Ha anche giocato nella nazionale italiana under 20 nel 2001.