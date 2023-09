Calendario Champions League: il Milan sfida subito Tonali, la data di Napoli-Real Madrid

Sette italiane in Europa pronte al via. Dopo i sorteggi dei giorni scorsi, l’Uefa ha ufficializzato data e orari delle sfide della fase a gironi delle tre competizioni europee 2022-2023. Si comincia con la Champions League: le prime due italiane a scendere in campo saranno Milan e Lazio.

Calendario Champions League: Aprono Milan e Lazio il 19 settembre, Napoli-Real Madrid il 3 ottobre

I rossoneri debutteranno il 19 settembre alle 18.45 a San Siro contro il Newcastle, e la Lazio che alle 21 ospiterà l’Atletico Madrid. Il giorno dopo, sempre alle 21, il Napoli scenderà in campo in casa del Braga, mentre l’Inter debutterà in trasferta contro la Real Sociedad. Questo il calendario completo della fase a gironi della Champions per le italiane.

Prima giornata, 19 settembre: Milan-Newcastle (ore 18. 45) e Lazio-Atletico Madrid (ore 21); 20 settembre: Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter (21).

Seconda giornata, 3 ottobre: ​​Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica (21); 4 ottobre: ​​Borussia Dortmund-Milan e Celtic-Lazio (21). Terza giornata, 24 ottobre: ​​U.Berlino-Napoli (21) e Inter-Salisburgo (18.45); 25 ottobre: ​​Psg-Milan (21) e Feyenoord-Lazio (18.45).