Cosenza-Salernitana su OneFootball, è visibile per gli utenti italiani? Quanto costa all’estero

Pubblicato: 30 Ago, 2025 - ore: 15:35 #Cosenza-Salernitana, #OneFootbal
Il rigore vincente di Knezovic in Salernitana SiracusaIl rigore vincente di Knezovic in Salernitana Siracusa

OneFootball ogni week end trasmette alcune partite di serie C all’estero

La partita di Serie C tra Cosenza e Salernitana, in programma domenica 31 agosto 2025 alle 21:00 allo stadio San Vito-Luigi Marulla, sarà trasmessa in diretta streaming anche su OneFootball. Questo incontro fa parte di un accordo tra la Lega Pro e la piattaforma di streaming tedesca, che ogni fine settimana trasmetterà quattro partite del campionato di Serie C a livello mondiale

Disponibilità per gli utenti italiani

Attualmente, sul sito ufficiale di OneFootball Italia, non è presente una sezione dedicata all’acquisto o alla visione della partita Cosenza-Salernitana perché i diritti della serie C sono stati acquisiti da Sky con partite in onda in streaming anche su Now Tv mentre Raisport trasmette il posticipo settimanale.

Il match del San Vito Marulla come tutte le partite che saranno trasmesse da OneFootball, solo all’estero quindi per restrizioni legate ai diritti televisivi.

Il costo della partita per gli utenti stranieri

Gli utenti stranieri di OneFootball avranno la possibilità di vedere le partite del campionato di serie C italiano in modalità pay tv pagando il singolo evento (Cosenza-Salernitana) al costo 3,99 dollari (3,41 euro).

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

