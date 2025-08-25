Pagelle Salernitana-Siracusa 1-0: Capomaggio leader, Knezovic glaciale ma anche diverse ombre

Il rigore vincente di Knezovic in Salernitana Siracusa

I granata di Raffaele esordiscono con una vittoria di rigore sul Siracusa

La nuova stagione della Salernitana in Serie C si apre con un successo sul Siracusa che lascia più dubbi che certezze in un match giocato a porte chiuse. All’Arechi decide un rigore di Knezovic al 35’, concesso dopo revisione al monitor per un fallo di Ba su Capomaggio. Tre punti che fanno sorridere la classifica ma non il gioco: la squadra di Raffaele è apparsa lenta, prevedibile e in affanno contro un Siracusa arrivato a Salerno con soli 15 calciatori a referto e capace comunque di mettere in seria difficoltà i granata fino al 90’ (in realtà il match è durato 17 minuti in più per l’abbondante recupero).

Il fallo da rigore su Capomaggio

Il Siracusa fa tremare la Salernitana in inferiorità numerica

Gli ospiti, addirittura in dieci uomini per l’espulsione di Limonelli, hanno avuto più volte la chance per pareggiare, trovando davanti a sé un Achik impreciso e un Farroni in serata di grazia. Alla fine la Salernitana porta a casa l’intera posta, ma il clima sugli spalti resta tiepido: serviranno progressi significativi sul piano del gioco e della condizione fisica per affrontare un campionato lungo e complesso.

Pagelle Salernitana: Achik irritante, De Boer sotto tono

Donnarumma sv – Praticamente mai impegnato, il Siracusa ci prova ma senza centrare lo specchio.

Coppolaro 6 – Attento in copertura, qualche errore in appoggio ma tiene bene la posizione.

Golemic 5,5 – Discreto nel gioco aereo ma soffre troppo la rapidità degli attaccanti siciliani. Esce acciaccato.

Matino 5,5 – Qualche sbavatura di troppo, non sempre sicuro nelle letture difensive.

Cabianca 6 – Parte bene spingendo sulla corsia destra, cala col passare dei minuti.

De Boer 5,5 – Molto impreciso in fase di costruzione, non incide mai.

Capomaggio 6,5 – Il migliore dei granata. È lui a guadagnarsi il rigore decisivo. L’anima del centrocampo.

Knezovic 6,5 – Freddissimo dal dischetto, realizza il rigore che vale i tre punti. Poco brillante nel gioco, ma decisivo.

Villa 6,5 – Si fa notare per dinamismo e continuità. Non sempre preciso, ma il più vivace in avanti.

Liguori 5,5 – Un gol annullato e tanta corsa, ma manca lucidità sotto porta.

Inglese 5,5 – Anche per lui un gol annullato e tante occasioni sprecate. Deve ritrovare condizione e fiducia.

Subentrati:

Legowski 5,5 – Non riesce a dare ordine al centrocampo.

Achik 5 – Spreca clamorosamente due grandi occasioni. Cerca spesso la soluzione personale e diventa irritante.

Varone 6 – Porta un po’ di sostanza nella mediana.

Ferrari 5,5 – Ha un paio di chance per chiudere il match, ma non è incisivo.

Ubani sv – In campo troppo poco per incidere.

All. Raffaele 6 – La Salernitana vince, ma convince poco. Squadra lenta, prevedibile e spesso in affanno. L’unico sorriso è il risultato.

⭐ Migliore in campo: Capomaggio (Salernitana)

Conquista il rigore e regge il centrocampo. Senza di lui sarebbe stata notte fonda.

😔 Peggiore in campo: Achik (Salernitana)

Due chance clamorose buttate via. Non può sbagliare così tanto.

Innesti in arrivo

La vittoria all’Arechi regala ossigeno e fiducia, ma la Salernitana sa bene di dover alzare l’asticella se vuole recitare un ruolo da protagonista in Serie C. Non a caso la società è già al lavoro per rinforzare l’organico: nelle prossime ore sono attesi almeno tre nuovi innesti, tra cui spiccano i nomi del centrocampista Mattia Tascone del Cerignola e del laterale Ettore Quirini dal Milan Futuro, profili individuati per dare qualità a un gruppo che ha bisogno di innesti per rendere concreto l’assalto alla serie B.