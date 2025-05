Napoli-Cagliari, i 53 comuni che hanno installato il maxischermo per la partita scudetto

Installati 53 maxischermi per la partita scudetto Napoli Cagliari

L’ultima gara di campionato accende Napoli: città in attesa del tricolore

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Venerdì 23 maggio alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultima partita di Serie A tra Napoli e Cagliari. Un match che potrebbe trasformarsi in una vera e propria festa scudetto per gli azzurri, pronti a chiudere il campionato in testa. In città è atteso un afflusso eccezionale di tifosi e appassionati: si parla di oltre un milione di persone pronte a riversarsi per le strade del capoluogo e della provincia.

Maxischermi e piazze azzurre: dove vedere la partita

Per garantire ordine pubblico e sicurezza, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la trasmissione pubblica del match su maxischermi installati in 53 Comuni dell’area metropolitana, oltre che in alcune piazze simboliche della città. Tra queste:

Piazza del Plebiscito

Piazza Giovanni Paolo II (Scampia)

Piazza Mercato

Quattro schermi saranno collocati anche sul lungomare (Piazza Sannazzaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta). L’iniziativa è stata realizzata grazie a una collaborazione tra Lega Serie A, DAZN e le autorità locali, per evitare assembramenti pericolosi.

Sicurezza rafforzata e traffico limitato

In vista dell’evento, sono stati mobilitati 1500 agenti delle forze dell’ordine, 400 volontari di Protezione Civile e il supporto di Esercito e Polizia locale. Il Comune ha predisposto una zona interdetta al traffico, denominata Area Azzurra, che si attiverà dalle 20:30 con blocchi in:

Via Nazario Sauro

Piazza Municipio

Via Toledo

Corso Vittorio Emanuele

Via Mergellina

Saranno transennati circa 2,5 km tra il lungomare e Piazza del Plebiscito, pronto il percorso per l’eventuale sfilata su due bus scoperti.

Metropolitana, trasporti e costi

La Linea 2 della metropolitana (Fuorigrotta) sarà operativa fino a mezzanotte, mentre la Linea 1 funzionerà senza interruzioni per tutta la notte. Il Comune di Napoli ha destinato 500.000 euro per l’allestimento degli impianti e la logistica necessaria per accogliere in sicurezza la folla.