Paganese-Casertana, che inferno: scontri e pullman in fiamme, video

Paganese-Casertana era un derby cerchiato in rosso per motivi di ordine pubblico per la forte rivalità tra le tifoserie. La presenza delle forze dell’ordine non ha scoraggiato i teppisti e prima del match, valido per il girone G del campionato di serie D, è scoppiato l’inferno tra via San Domenico e via Leopardi.

Derby choc al Torre: scontri prima di Paganese-Casertana

Durante gli scontri sarebbero esplose due bombe carta. Uno dei due ordigni avrebbe provocato l’incendio di uno dei due pullman con i quali i sostenitori rossoblù sono giunti a Pagani. I tifosi avevano da poco lasciato il mezzo con i carabinieri che li hanno scortati fino al settore ospiti dello stadio Marcello Torre.

Scene da far west che hanno coinvolto anche i residenti che hanno vissuto un pomeriggio da incubo. Leggermente danneggiata un’abitazione. Sul posto i carabinieri del battaglione Bari, con rinforzi che sono arrivati anche da Salerno con il supporto dell’Arma locale.

Danneggiata anche un’abitazione, i tifosi delle due squadre rischiano lo stop per le trasferte

Le immagini degli scontri e dell’incendio al pullman hanno fatto il giro del web provocando sdegno e indignazione. Le tifoserie di Paganese e Casertana rischiano un provvedimento simile a quello che è stato inflitto ai tifosi di Napoli e Roma con le trasferte inibite per due mesi. Per la cronaca il match è stato vinto dagli azzurrostellati, 2 a 1, che approfittando del ko del Sorrento, hanno conquistato la vetta solitaria della classifica.