Pagelle Monopoli – Salernitana 0-1: sublime Capomaggio, il ‘tridente’ penalizza Ferraris

La Salernitana sbanca il Veneziani e conferma la vetta solitaria della classifica
Un gustoso aperitivo in attesa della supersfida del Massimino. Un lampo d’autore di Capomaggio, il leader tecnico e carismatico del centrocampo granata, decide la sfida di Monopoli e consegna alla Salernitana una vittoria pesante, forse non scintillante ma dal peso specifico enorme sull’inguardabile terreno di gioco del Veneziani.
Sul sintetico pugliese, gli uomini di Raffaele confermano solidità e maturità, resistendo al ritorno dei padroni di casa e amministrando il vantaggio con lucidità.
I granata recriminano per un fallo in area su Achik
La rete del numero 8 al 15’ del primo tempo – una serpentina d’altri tempi chiusa con un destro chirurgico all’angolino – regala tre punti che significano vetta solitaria alla vigilia della delicatissima trasferta di Catania, contro una delle dirette concorrenti per la promozione in Serie B.
Non mancano i brividi nel finale, con Donnarumma chiamato al miracolo su Imputato e un paio di decisioni arbitrali contestate con Raffaele che si è giocato la card per un contatto in area di rigore su Achik che sembrava evidente. Dopo la revisione al Var, Di Cicco di Lanciano non ha concesso la massima punizione. La Salernitana tiene, soffre e porta a casa una vittoria da squadra matura. Ora il big match di Catania in programma domenica 19 ottobre con inizio alle ore 14:30 (diretta digitale terrestre Lira Tv, Sky e Now Tv).
Pagelle Salernitana: Donnarumma decisivo nel finale, Ferrari non vede la porta
Donnarumma 6,5
Sicuro tra i pali, reattivo quando serve. Decisivo al 51’ su Imputato con una mano provvidenziale che salva il risultato. Quasi inoperoso, a differenza del fratello in Estonia si fa trovare pronto nell’unico squillo avversario. Trasmette fiducia al reparto.
Coppolaro 6,5
Concreto e disciplinato. Non concede mai profondità a Fall, pulito negli anticipi e ordinato in impostazione.
Golemic 6,5
Esperienza e senso della posizione. Guida la retroguardia con calma, senza mai strafare. Una deviazione rischiosa nel primo tempo, ma nel complesso gara da leader.
Anastasio 6
Un po’ in affanno nei primi minuti su Viteritti, poi prende le misure. Incassa un cartellino giallo (dal 45’ st Matino sv)
Ubani 6
Spinge con discreta continuità, senza mai eccedere. Qualche buona combinazione con Ferraris, ma deve osare di più in zona cross. (dal 45’ st Varone sv)
Tascone 6,5
Polmone e ordine in mezzo al campo. Recupera palloni e dà equilibrio, anche se in un paio di conclusioni da fuori manca di precisione.
Capomaggio 7,5
Partita da capitano vero. Segna un gol straordinario: slalom, dribbling secco e destro vincente all’angolino. In più, gestisce tempi e spazi come un regista consumato. Il simbolo della capolista.
Villa 6
Sostanza e corsa, ma poca lucidità negli ultimi venti metri. In copertura non sbaglia nulla, ma può incidere di più.
Ferraris 5,5
Partenza timida, fatica a trovare la posizione tra le linee in un ruolo che lo allontana dalla porta e che non gli permette di sprigionare a pieno il suo talento. Si sacrifica tanto in fase difensiva. Raffaele lo richiama più volte, poi lo sostituisce. (dal 20’ st Quirini 6— Entra con buon piglio, generoso nei rientri e decisivo in chiusura sull’infortunio di Volpe.
Inglese 6
Combatte e si muove bene tra le maglie avversarie, ma gli manca il guizzo. Sfortunato sulla traversa, anche se l’azione era viziata da offside. Da capitano, però, guida con carisma.
Ferrari 5,5
Si muove tanto ma conclude poco. Ha due buone occasioni nel primo tempo che non sfrutta. Deve ritrovare precisione e fiducia sotto porta. (dal 15’ st Achik 6) — Dà vivacità all’attacco e si procura il contatto da rigore (poi non concesso). Spreca nel finale la palla del 2-0.