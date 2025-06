La Check-Up Rari Nantes Salerno fa l’impresa a Chiavari e torna in Serie A1 dopo un anno

L'incontenibile gioia di giocatori e staff tecnico della Rari Nantes Salerno a fine partita

Vittoria per 9-6 a Chiavari: la squadra di Presciutti ribalta la serie e festeggia il ritorno nella massima serie

Impresa sportiva della Check-Up R.N. Salerno, che vince 9-6 in casa della Chiavari Nuoto in gara 3 della finale playoff del campionato di Serie A2 maschile e conquista la promozione in Serie A1. Un ritorno immediato nella massima categoria, a un solo anno dalla retrocessione. Alla piscina “Mario Ravera” di Chiavari, i ragazzi di coach Christian Presciutti ribaltano il fattore campo con un match autoritario e coraggioso, davanti a circa 500 spettatori.

Una rimonta costruita con carattere e gioco di squadra

Dopo la sconfitta in gara 1 (15-11 per Chiavari), Salerno aveva pareggiato i conti nel secondo atto (16-11) disputato sabato scorso alla “Simone Vitale”. Ma è in gara 3 che i giallorossi hanno dato prova di solidità e coesione, gestendo meglio la pressione e dimostrando una tenuta mentale superiore.

L’avvio è deciso: la rasoiata mancina di Roberto De Freitas apre le marcature. Dopo un primo allungo (1-3), Salerno subisce il ritorno dei liguri, che ribaltano fino al 4-3. Ma è solo un’illusione per i padroni di casa. La Check-Up risponde con un break di 4-0 tra la fine del secondo e l’inizio del terzo quarto, con reti in sequenza di Longo (in superiorità), De Simone, Gallozzi e Siani, che firma il massimo vantaggio (7-4).

Difesa d’acciaio e freddezza: le chiavi del trionfo

Chiavari ci prova con l’orgoglio e torna a -2, ma è ancora Salerno a chiudere i giochi: Dario Pica, con due gol da autentico opportunista, raccoglie due palle vaganti nel cuore dell’area ligure e firma il definitivo 9-6. Difesa impeccabile, grande organizzazione e sangue freddo nei momenti chiave: così la squadra campana spegne le speranze della favorita del campionato.

Particolarmente significativo il dato sulle inferiorità numeriche: Salerno chiude con uno straordinario 5/17 in difesa, un muro eretto davanti alla porta di Milione. Il collettivo allenato da Presciutti ha saputo neutralizzare elementi avversari con esperienza pluriennale nella massima serie.

Le parole del sindaco Vincenzo Napoli: “Impresa entusiasmante”

Il successo ha scatenato la gioia a Salerno, dove il sindaco e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, ha voluto esprimere pubblicamente la sua soddisfazione:

“Un’impresa sportiva entusiasmante – ha dichiarato – che corona una stagione disputata sempre ad altissimo livello. Applaudiamo tutti i protagonisti: società, staff tecnico, atleti. Ci faremo trovare pronti per la Serie A1: partiranno subito i lavori di ristrutturazione alla piscina Simone Vitale.”

La promozione e i prossimi scenari

La Check-Up R.N. Salerno si unisce così all’AC Group Canottieri Napoli, già promossa grazie al doppio successo sulla Reale Mutua Torino 81 Iren. La Campania piazza due squadre in Serie A1, con un ritorno in grande stile della pallanuoto meridionale nella massima categoria.

Un epilogo amaro, invece, per la Chiavari Nuoto, dominatrice della stagione regolare, che dovrà rimandare ancora una volta il sogno della promozione. Ma la pallanuoto italiana riscopre con entusiasmo una delle sue piazze più calde e appassionate: Salerno è pronta a riprendersi la scena.