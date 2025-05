Salernitana-Mantova 2-0, pagelle e highlights: Amatucci stellare, Ruggeri super, Verde illude

Amatucci sblocca il risultato in pieno recupero

Granata spinti da 20mila spettatori all’Arechi

Missione compiuta. La Salernitana supera il Mantova e resta in corsa per la salvezza alla vigilia di due delicate trasferte, Samp e Cittadella, che chiuderanno questa tormentata stagione di serie B.

Marino ritrova Zuccon e ripropone Soriano e Verde dal primo minuto dopo la sfortunata prestazione di La Spezia davanti ad un Arechi bollente con 20mila cuori granata sugli spalti. Il Mantova giocava a viso aperto ed al 9′ è provvidenziale un salvataggio in spaccata di Ghiglione su Radaelli. Subito dopo Salernitana ad un passo dal vantaggio con Soriano che da buona posizione non inquadra la porta. In campo i nervi sono tesissimi e l’agonismo spesso prevale sulla qualità delle giocate.

Amatucci sblocca il risultato nel recupero del primo tempo

Al 32′ bella giocata di Corazza per Verde che colpisce di testa sull’esterno della porta. Un giro di lancette e il Mantova sfiora il vantaggio con Mensah su assist al bacio di Fiori, provvidenziale un coraggioso recupero di Ruggeri. Al 1′ minuto di recupero arriva il vantaggio della Salernitana con una staffilata di Amatucci dal limite.

Ad inizio ripresa bella chance per Soriano con una conclusione che termina di un soffio al lato. Cerri va a bersaglio ma il suo gol viene annullato per un fallo su Cella. I padroni di casa arretrano pericolosamente il baricentro e il Mantova prende il pallino del gioco ma senza creare grattacapi particolari alla difesa granata. Entrano prima Tello e Simy per Zuccon e Cerri e poi Stojanovic e Tongya per Ghiglione e Verde.

La chance più importante sulla testa di Galuppini che prende il tempo a Lochoshvili ma conclude centralmente con Christensen che non ha problemi ad arpionare la sfera. Nel finale si rivede anche Adelaide che fa arrabbiare i tifosi granata per qualche inopportuno tentativo di virtuosismo.

Simy chiude la partita, ora due spareggi in trasferta

In pieno recupero Simy resiste alla carica di un avversario, si involta verso la porta del Mantova e firma il 2 a 0 dopo un tentativo di Amatucci. L’attaccante si sblocca dopo un lungo digiuno e firma il quarto gol in campionato. La vittoria consente alla Salernitana di toccare quota 39 e raggiungere il Brescia. All’orizzonte il primo di due spareggi salvezza a Genova con la Sampdoria terz’ultima. Si giocherà venerdì 29 maggio a Marassi con inizio alle 20:30.

Le pagelle: Cerri lotta, Ferrari leader, le finezze di Adelaide fanno storcere il muso ai tifosi

Christensen 6: provvidenziale e puntuale sulle uscite. Il Mantova conclude una sola volta nello specchio della porta senza impensierire più di tanto il danese.

Ruggeri 7: riscatta la disastrosa prestazione di La Spezia con una performance di grande attenzione impreziosita da un provvidenziale intervento su Mensah.

Ferrari 6,5: dalle sue parti non si passa. Vero leader della squadra, tranquillizza Verde a fine primo tempo mentre discute con Burrai. Fa lo stesso con Adelaide nel finale di gara.

Lochoshvili 6,5: meno arrembante ma prezioso e solido in fase difensiva.

Ghiglione 6: nel primo tempo è il più propositivo. Si sovrappone, prende iniziativa e ispira le azioni più pericolose dei granata. Cala vistosamente nella ripresa. (32′ st Stojanovic 6: il primo tocco fa storcere il muso ai tifosi, poi si immola nella battaglia e dà un apporto fondamentale alla causa granata).

Zuccon 6: fa tanto lavoro sporco, recuperando palloni preziosi, prova la conclusione dalla distanza con scarsi risultati. (25′ st Tello 5,5: forse Marino si aspetta una maggiore gestione del pallone, ma si limita a sporcare un paio di palloni ed infastidire gli avversari in pressing).

Amatucci 8: tiene a galla la Salernitana con il gol che sblocca la partita. Sradica palloni su palloni dai piedi degli avversari e fa ripartire la manovra granata. Si rende pericoloso in fase offensiva anche nella ripresa.

Soriano 6: ha una grande chance a inizio partita ma la spreca. A centimetri dal gol nella ripresa. Fa tanto lavoro sporco e con il trascorrere dei minuti va in debito di ossigeno ed esce di scena. (40′ st Adelaide sv: entra bene ma cerca qualche finezza di troppo in un momento delicato della partita. Poi si riscatta guadagnando una preziosa punizione negli istanti finali).

Corazza 6: spinge il giusto preoccupandosi anche della fase difensiva. Meno spumeggiante ma sempre prezioso.

Verde 5,5: parte bene, sembra ispirata ma poi spreca una buona occasione di testa dopo aver cercato il gol in acrobazia. Fatica a saltare l’uomo, non conclude mai in porta. (32′ st Tongya 5: dovrebbe dare verve e sprint alla Salernitana nel finale, non lascia quasi traccia).

Cerri 6: lotta come un leone e meriterebbe il gol per l’impegno. L’ex Como lo trova pure ma viene allungato per un gomito troppo alto. (25′ st Simy 6,5: si presenta con un controllo disastroso in stile La Spezia, ma si riscatta alla grande in pieno recupero realizzando di forza il gol del raddoppio).

Salernitana-Mantova, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Mantova e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

La conclusione a lato di Soriano

Il contrasto tra Cerri e il portiere del Mantova, poi Ghiglione mette nel sacco ma l’arbitro annulla

Ruggeri salva su Mensah

Amatucci firma il terzo gol in campionato

La gioia di Amatucci dopo il gol

La conclusione di Soriano termina di un soffio a lato

Il fallo di Cerri in occasione del gol annullato all’attaccante

Cerri segna ma il gol viene annullato

Christensen salva su Galuppini

Simy firma il 2 a 0

L’attaccante torna al gol dopo una bella galoppata