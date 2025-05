Spezia-Salernitana 2-0, pagelle e highlights: Ruggeri in tilt, male Tongya, Stojanovic e Simy

Il palo colpito da Hrustic

Sconfitta pesantissima per la Salernitana al Picco di La Spezia. Scortati da 1200 tifosi i granata faticano nel primo tempo e giocano una discreta ripresa ma non riescono a sfatare il tabù trasferta. Marino ha presentato in campo le novità Stojanovic, in luogo di Soriano, e Tongya, per Verde, contro la formazione allenata da D’Angelo. Nessun turn over in difesa con il tecnico che ha schierato i diffidati.

Ruggeri dorme, Kouda sblocca il risultato

I padroni di casa prendono subito il pallino del gioco e con Aurelio (conclusione a lato) e Falcinelli (colpo di testa alto sopra la traversa) si fanno vedere pericolosamente dalle parti di Christensen. I granata ci provano con una conclusione di Lochoshvili che termina lontano dalla porta di Gori.

Al 22′ passa lo Spezia: cross al centro di Mateju con Kouda che anticipa un distratto Ruggeri e supera Christensen. La Salernitana sembra in affanno e Kouda va vicinissimo alla doppietta con il portiere granata che devia in calcio d’angolo. Primo squillo granata con un bel traversone di Amatucci per Cerri che anticipa di testa i difensori spezzini con la palla che fa la barba al palo.

Nella ripresa Salernitana più viva e pericolosa prima con un tiro cross di Hrustic, con Cerri e Tongya che non si fanno trovare pronti, e centra il palo esterno con Ghiglione con deviazione di Gori. Marino manda in campo l’ex Verde e Simy per Ruggeri e Cerri con i granata in campo con uno schieramento più spregiudicato.

Doppio palo granata e raddoppio beffa

Lo Spezia si rende pericoloso in ripartenza ma gli ospiti masticano ancora amaro per il secondo palo di giornata centrato da Hrustic con una conclusione a botta sicura. Pochi minuti dopo, al 34′, arriva beffardo il raddoppio dei padroni di casa che ripartono veloci dopo uno stop sbagliato di Simy. Batti e ribatti in area con due salvataggi di Christensen e la conclusione vincente di Vignali nonostante il disperato tentativo di salvataggio di Ferrari.

Nel finale arriva anche il giallo del diffidato Ruggeri che, al pari di Hrustic (ammonito), non sarà disponibile nella delicata sfida con il Mantova In pieno recupero Verde ha la palla per accorciare le distanze ma Gori si fa trovare pronto sulla sua conclusione. I risultati che arrivano dagli altri campi sono negativi con i granata che ora si giocano tutto nelle prossime tre gare con due impegni che saranno lontani dall’Arechi. La Salernitana tornerà in campo il 4 maggio con il Mantova con inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: Hrustic tra i pochi a restare a galla, nuova prova no di Stojanovic, Cerri ancora all’asciutto

Christensen 6,5: prova a tenere a galla la Salernitana con la parata su Kouda. Respinge due tiri da distanza ravvicinata sul secondo gol, sulla terza conclusione non può nulla.

Ruggeri 4,5: in giornata no. Kouda l’anticipa secco sul gol. Poi fatica a contenere gli avanti spezzini e incassa un giallo ingenuo a risultato compromesso. (17′ st Verde 5: non riesce ad incidere neanche con l’ex squadra. Più fumo che arrosto. Ha una chance per accorciare le distanze ma conclude debolmente e Gori respinge).

Ferrari 6: qualche sbavatura in più rispetto le precedenti prestazioni ma resta a galla e prova a caricare la squadra nei momenti di difficoltà.

Lochoshvili 6: meno arrembante del solito ma dalle sue parti non è facile passare. Ci prova dalla distanza senza fortuna. (41′ st Jaroszynski sv)

Ghiglione 5,5: gli esterni spezzini sono insidiosi e non può spingere con continuità. Nella ripresa colpisce il palo esterno. Unico squillo in un pomeriggio non esaltante.

Hrustic 6: l’australiano sembra essersi scrollato la polvere ed anche a La Spezia è tra i più intraprendenti dei granata. Il palo gli nega la gioia del gol.

Amatucci 6: nel primo tempo è tra i pochi ad avere idee e gamba per tirare fuori la squadra da un momento complicato dopo il vantaggio dello Spezia. Pallone al bacio per Cerri che non trova la porta.

Stojanovic 5: Marino gli concede una chance da titolare come esterno offensivo ma nel primo tempo non è pervenuto. Si fa vedere un po’ di più nella ripresa senza però lasciare il segno. La sua stagione in granata non è mai decollata. Sostituzione tardiva. (30′ st Soriano 5,5: entra e dopo poco lo Spezia raddoppia. Manda Verde in porta quando la partita è quasi al tramonto).

Corazza 5,5: spinge pochissimo nel primo tempo. Sembra quasi bloccato, nella ripresa prende coraggio e prova a spingere senza però trovare l’assistenza giusta dai compagni.

Tongya 4,5: schierato dal primo minuto non lascia traccia. Nessuno spunto degno di nota per l’ennesima partita con più ombre che luci. Anche la sua sostituzione è tardiva. (41′ st Njoh: sv)

Cerri 5,5: ha la grande chance su assist di Amatucci ma non trova la porta. Prosegue la sua astinenza. (17′ st Simy 4,5: in fase offensiva non si vede mai, da uno stop sbagliato nasce il gol del raddoppio dello Spezia).

Spezia-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Spezia-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Il colpo di testa di Esposito termina alto sopra la testa

Kouda porta in vantaggio lo Spezia

Il portiere granata salva su Kouda

Il colpo di testa di Cerri di poco a lato

Il palo colpito da Ghiglione

La conclusione centrale di Esposito

Il palo colpito da Hrustic

Il gol del raddoppio di Vignato

Il raddoppio dello Spezia nonostante il tentativo disperato di salvataggio di Ferrari

La conclusione di Verde salvata da Gori

I tifosi della Salernitana al Picco di La Spezia