Salernitana-Napoli, Rocchi: ‘Il Var ha avuto la forza di mantenere la decisione nonostante l’errore’ (VIDEO)

“Antonio su cosa protestano, mi dici per favore. Non capisco su cosa protestano” – così il Var Valeri ad Antonio Rapuano in riferimento alle proteste di Ochoa.

Salernitana-Napoli, il fuorigioco di Oliveira nella lente di ingrandimento di Open Var

Un episodio chiave del derby Salernitana-Napoli nella lente di ingrandimento di Open Var, l’approfondimento Dazn con gli audio originali dei dialoghi tra la sala Var e il direttore di gara. Riflettori puntati sul gol di Raspadori che ha sbloccato il risultato al 13′.

I granata hanno protestato per un fuorigioco di Oliveira pochi istanti prima dell’azione della rete della formazione ospite. Nella conversazione in diretta si sente nitidamente Valeri e Longo affermare dalla sala Var che dal momento in cui Lęgowski tenta di servire Dia inizia una nuova App, quindi una nuova azione. Nonostante la posizione irregolare del terzino del Napoli il gol non può essere annullato per protocollo.

Valeri: ‘Ragazzi è chiaramente una nuova App’, il designatore Rocchi: ‘Errore dell’assistente, il Var ha operato correttamente’

“Ragazzi c’è una nuova App, chiaramente è una nuova App ed il gol è regolare“. In studio il designatore Gianluca Rocchi ha ribadito che il Var ha operato correttamente e che l’errore è dell’assistente.

“Commette un errore di valutazione, perché lui è deconcentrato in quel momento e perde un po’ di allineamento. Si gira guardando il pallone e quando si gira perde il momento. Dispiace perché è un errore che non è riparabile. Il Var opera benissimo perché agisce in protocollo pieno. Pur sapendo che era di fronte ad un errore ha la forza di mantenere la decisione. Sembra un controsenso ma ha operato correttamente”.