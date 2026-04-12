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Pagelle Trapani-Salernitana 1-2, vittoria al 93’: Boncori eroe, Ferrari sugli scudi, Villa in affanno

DiRedazione

Pubblicato: 12 Apr, 2026 - ore: 17:10 #Boncori, #Ferrari, #Pagelle Trapani-Salernitana
Boncori firma il sorpassoBoncori firma il sorpasso

I granata sbancano il Provinciale in extremis e restano in corsa per il terzo posto

Una vittoria che pesa, ma che racconta due partite completamente diverse.

La Salernitana sbanca Trapani al fotofinish grazie al primo gol tra i professionisti di Boncori, ma lo fa dopo un primo tempo da incubo e una ripresa da squadra che finalmente si ricorda chi è.

È una vittoria sporca, sofferta, nervosa. Ma anche tremendamente importante.

Una Salernitana irriconoscibile nel primo tempo

Per 45 minuti i granata sono stati tutto tranne che una squadra in corsa per il terzo posto.

Lenti, prevedibili, molli nei contrasti.

Il Trapani, ultimo in classifica, ha fatto la partita e ha trovato anche il vantaggio su rigore dopo un intervento scomposto di Anastasio.

Ma il dato più preoccupante non è il risultato: è l’atteggiamento.

Se non fosse stato per Donnarumma, autore di almeno due interventi decisivi, la partita sarebbe potuta finire già lì.

La svolta: Cosmi striglia la squadra

Negli spogliatoi Cosmi alza la voce e cambia gli uomini, ma soprattutto la testa della squadra.

Fuori Villa, dentro energie nuove.

Dentro, finalmente, una Salernitana più aggressiva, più verticale, più “affamata”.

Ferrari sale in cattedra e trova un gol di qualità assoluta per l’1-1, mentre Ferraris inizia a martellare la difesa siciliana.

Il Trapani sparisce progressivamente dal campo.

Il finale: Boncori e il vento della vittoria

Quando la partita sembra avviarsi verso un pareggio che sa di occasione persa, arriva il momento che cambia tutto.

Azione costruita con qualità: Cabianca inventa, Ferrari rifinisce, Boncori – entrato a sorpresa per Lescano– si fa trovare nel posto giusto.

Petto, palla in rete, e liberazione.

Il primo gol tra i professionisti, al minuto 90.

C’è anche la polemica per un presunto fuorigioco, ma il controllo FVS conferma: è gol.

Tre punti pesanti, ma guai a nascondere i limiti

La Salernitana resta in corsa per il terzo posto, risponde alla Casertana e tiene il passo.

Ma questa partita dice una cosa chiara: non può bastare un tempo su due.

Non contro il Trapani, non contro nessuno. La Salernitana tornerà in campo domenica 19 aprile all’Arechi contro il Picerno con calcio d’inizio alle 20:30.

Le pagelle della Salernitana: giornata no per Lescano, male Quirini

Donnarumma 6,5
Tiene in piedi la squadra nel primo tempo con interventi decisivi. Senza di lui sarebbe stata notte fonda.

Arena 6
Ordinato, senza particolari acuti ma nemmeno sbavature gravi.

Golemic 6
Regge l’urto quando il Trapani spinge. Qualche sofferenza, ma resta in piedi.

Anastasio 5,5
Il rigore pesa come un macigno. Poi cresce, ma l’errore resta.

Quirini 5
Si fa sorprendere in un paio di circostanze dagli avanti nel Trapani. Incassa un giallo evitabile ed è poco incisivo in fase offensiva. Continua a non convincere.
Dal 33’ st Cabianca 6,5
Entra e cambia la partita: inventa l’azione del gol vittoria.

De Boer 6
Gestione e geometrie, senza strappi ma con ordine. Molto meglio nella ripresa.

Carriero 5
Fatica a entrare nel ritmo gara e non lascia quasi traccia nel match.
Dal 20’ st Gyabuaa 6
Più dinamismo, dà equilibrio nella fase finale.

Villa 5
Involuto rispetto al girone di andata, esce giustamente all’intervallo. Un calciatore da ritrovare in vista dei play off.
Dal 1’ st Longobardi 6
Dà più energia e presenza. Prova incoraggiante.

Ferraris 6,5
Sempre pericoloso nella ripresa dopo un primo tempo opaco, sfiora più volte il gol.

Ferrari 7,5
Leader tecnico e mentale. Segna un gol splendido e serve l’assist decisivo.

Lescano 5
Avulso dal gioco, mai realmente pericoloso.
Dal 33’ st Boncori 7
Entra e decide la partita: primo gol tra i pro, pesantissimo.

Allenatore Cosmi 6
Primo tempo da bocciare, ma la reazione nella ripresa è tutta sua. Cambi decisivi.

L'occasione di Lescano
L’occasione di Lescano
Donnarumma salva il risultato
Donnarumma salva il risultato su Stauciuc
L'intervento di Anastasio che ha decretato il rigore
L’intervento di Anastasio che ha decretato il rigore
Il Trapani sblocca il risultato dal dischetto
Il Trapani sblocca il risultato dal dischetto
Il portiere granata spiazzato da Celeghin
Il portiere granata spiazzato da Celeghin
Donnarumma evita il raddoppio
Donnarumma evita il raddoppio
Il portiere granata ancora decisivo
Il portiere granata ancora decisivo
Galeotti salva su un tiro cross di Quirini
Galeotti salva su un tiro cross di Quirini
Lescano conclude centralmente
Lescano conclude centralmente
Il pareggio di Ferrari
Il pareggio di Ferrari
Chance per Ferraris
Chance per Ferraris
Ancora Ferraris pericoloso
Ancora Ferraris pericoloso
Il portiere del Trapani salva su Ferraris
Il portiere del Trapani salva su Ferraris
L'assist di Ferrari per Boncori
L’assist di Ferrari per Boncori
Primo gol tra i professionisti per Boncori
Primo gol tra i professionisti per Boncori

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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