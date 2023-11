Buon Halloween: immagini, gif e video di auguri horror, i costumi dei vip e il make up da ‘paura’

Tra zucche e streghe e travestimenti originali per un Halloween nel segno dell’originalità. In molti domani, 31 ottobre, seguiranno le ultime tendenze per sorprendere amici e parenti in occasioni di feste a tema e serate in discoteca. It (pagliaccio horror), Witch e Spider Man ma anche la maschera da Clown, Zombie, Joker, Rabbit, Pirate, Mouse, Superhero e Vampire sono tra i costumi più ricercati di quest’anno per la Festa delle Streghe. In tanti cercheranno anche ispirazione dai look scelti da alcune star.

In particolare negli Stati Uniti la festa di origini celtiche ha assunto forme spiccatamente macabre e commerciali. Negli ultimi anni la festa di Halloween è entrata a far parte anche della tradizione italiana con il ‘dolcetto scherzetto‘ per i più piccoli e le feste in maschera per i più grandi. Caratteristica della festa è la simbologia legata alla morte e all’occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca con intagliata una faccia sorridente (il più delle volte spaventosa) e illuminata da una candela o una lampadina piazzata all’interno

Auguri di Halloween da condividere

Auguri. In occasione della Festa di Halloween in tanti cercheranno di sorprendere e spaventare amici e parenti con immagini, video e gif per augurare buon Halloween.