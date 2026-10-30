Buon Halloween: immagini, gif e video di auguri horror, i costumi dei vip e il make up da ‘paura’

Tra zucche e streghe e travestimenti originali per stupire e divertirsi nel giorno di Halloween. In molti il 31 ottobre, seguiranno le ultime tendenze per sorprendere amici e parenti in occasioni di feste a tema e serate in discoteca. It (pagliaccio horror), Witch e Spider Man ma anche la maschera da Clown, Zombie, Joker, Rabbit, Pirate, Mouse, Superhero e Vampire sono tra i costumi più ricercati di quest’anno per la Festa delle Streghe. In tanti cercheranno anche ispirazione dai look scelti da alcune star.
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rt et Beaute te face vedeta petrecerii de Halloween!!! Sună și programează-te pentru un MAKEUP cu care te vei remarca din mulțime! MUA: Irina Gromoșteanu 0721.75.75.89 “Hope you have the kind of Halloween where the tricks are as sweet as the treats!” #halloween #artetbeauteconstanta #makeup #makeupartist #party #tricks #treats #halloweenmakeup #makeupaddict #scary #horrormovies #blood #vampire #walkingdeadedits #moviemakeup
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Первый раз выкладываю образ к хэллоуину?⠀ Не знаю почему я не делала этого раньше, ведь на самом деле, года 2 назад мене лишь повод дай с гримом и латексом поработать ? ⠀ Более прекрасное меня захвалито видимо ? ⠀ Черепа , кровь, разная нечесть меня не пугает, не переношу это никак в жизнь, не думаю, что нарисовав на себе череп можно привлечь беду?⠀ Отношусь к этому дню, не более чем к поводу выйти в свет в максимально неожиданном образе. ⠀ Ну а если вы такого же мнения, теперь знаете кого звать, если понадобится помощь в создании, чего-то неординарного?
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In particolare negli Stati Uniti la festa di origini celtiche ha assunto forme spiccatamente macabre e commerciali. Negli ultimi anni la festa di Halloween è entrata a far parte anche della tradizione italiana con il ‘dolcetto scherzetto‘ per i più piccoli e le feste in maschera per i più grandi. Caratteristica della festa è la simbologia legata alla morte e all’occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca con intagliata una faccia sorridente (il più delle volte spaventosa) e illuminata da una candela o una lampadina piazzata all’interno
Auguri di Halloween da condividere
Auguri. In occasione della Festa di Halloween in tanti cercheranno di sorprendere e spaventare amici e parenti con immagini, video e gif per augurare buon Halloween.