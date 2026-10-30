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Buon Halloween: immagini, gif e video di auguri horror, i costumi dei vip e il make up da ‘paura’

DiMassimiliano Basso

Pubblicato: 30 Ott, 2026 - ore: 19:14 #auguri Halloween, #buon Halloween, #costumi Halloween 2019, #festa Halloween 2019, #gif Halloween, #Halloween 2019, #immagini Halloween, #scherzetto Halloween 2019, #trucco Halloween

Tra zucche e streghe e travestimenti originali per stupire e divertirsi nel giorno di Halloween. In molti il 31 ottobre, seguiranno le ultime tendenze per sorprendere amici e parenti in occasioni di feste a tema e serate in discoteca. It (pagliaccio horror), Witch e Spider Man ma anche la maschera da Clown, Zombie, Joker, Rabbit, Pirate, Mouse, Superhero e Vampire sono tra i costumi più ricercati di quest’anno per la Festa delle Streghe. In tanti cercheranno anche ispirazione dai look scelti da alcune star.

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Первый раз выкладываю образ к хэллоуину?⠀ Не знаю почему я не делала этого раньше, ведь на самом деле, года 2 назад мене лишь повод дай с гримом и латексом поработать ? ⠀ Более прекрасное меня захвалито видимо ? ⠀ Черепа , кровь, разная нечесть меня не пугает, не переношу это никак в жизнь, не думаю, что нарисовав на себе череп можно привлечь беду?⠀ Отношусь к этому дню, не более чем к поводу выйти в свет в максимально неожиданном образе. ⠀ Ну а если вы такого же мнения, теперь знаете кого звать, если понадобится помощь в создании, чего-то  неординарного?

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Artist Highlight: This is beautiful lifescale bust Pennywise from “Blueboxhyper”. This piece using silicone material, real hair and light up function on his eyes. Amazing job!! ?? • • Want to be featured in our page?, make sure tag us when posting your custom figure ✨ • Scale: 1:1 Artist: @blueboxhyper • • #it #pennywise #pennywisethedancingclown #pennywisetheclown #billskarsgard #stephenking #clown #hottoys #onesixthscale #movie #actionfigurecollectors #toydatabase #lifesizebust #queenstudios #onesixthscale #onesixthfigure #onesixth #onesixthrepublic #statuecollectors #sideshowcollectibles #sideshow #sideshowcollectors #sideshowfreaks #statuecollector

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In particolare negli Stati Uniti la festa di origini celtiche ha assunto forme spiccatamente macabre e commerciali. Negli ultimi anni la festa di Halloween è entrata a far parte anche della tradizione italiana con il ‘dolcetto scherzetto‘ per i più piccoli e le feste in maschera per i più grandi. Caratteristica della festa è la simbologia legata alla morte e all’occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca con intagliata una faccia sorridente (il più delle volte spaventosa) e illuminata da una candela o una lampadina piazzata all’interno

Auguri di Halloween da condividere

Auguri. In occasione della Festa di Halloween in tanti cercheranno di sorprendere e spaventare amici e parenti con immagini, video e gif per augurare buon Halloween.

Buon Halloween 2024
Happy Halloween

Di Massimiliano Basso

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