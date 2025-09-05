Buon onomastico Zaccaria oggi 6 settembre: immagini di auguri da condividere

Si festeggia il 6 settembre San Zaccaria, il profeta che, dopo Isaia, viene citato più volte nel Nuovo Testamento. Fu chiamato al ministero profetico lo stesso anno di Aggeo, nel 520 AC, e le sue profezie sono legate soprattutto al futuro del rinato Israele e, attraverso parabole e visioni, annuncia l’invito di Dio a fare penitenza affinché si avverino le promesse.

Le profezie e i prodigi di San Zaccaria

Durante il regno del Messia l’azione Divina raggiungerà la sua pienezza con il figlio di Dio fatto uomo. L’alleanza concretizzata nella promessa messianica fatta a David ripiglia il suo corso a Gerusalemme con l’entrata solenne di Gesù nella città santa. “Ecco, io libererò il mio popolo. Li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia”. Profezia che si avverò con l’ingresso del Messia in sella all’asinello che, contrapposto al cavallo da guerra, simboleggia l’indole pacifica della missione di Cristo.

Tornato in vecchiaia in Palestina, Zaccaria avrebbe compiuto molti prodigi, accompagnandoli con profezie di contenuto apocalittico, come la fine del mondo e il doppio giudizio divino. Secondo alcune fonti morì in tarda età e venne seppellito accanto alla tomba del profeta Aggeo.

Significato del nome. Il nome deriva dall’aramaico Zacharyah e significa ‘memoria di Dio’. L’onomastico viene tradizionalmente festeggiato il 15 marzo in onore di San Zaccaria papa, morto nel 752. In altre località viene festeggiato il 22 marzo. In Italia è molto diffuso in Lombardia, Veneto e Campania.

Buon onomastico Zaccaria 6 settembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 6 settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Zaccaria. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Zaccaria.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Zaccaria da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.



