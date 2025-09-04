Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

‘Ero sdraiata sul sangue’: ricercatrice aquilana sopravvissuta alla tragedia della funicolare di Lisbona

DiRedazione

Pubblicato: 4 Set, 2025 - ore: 15:48 #Elevador da Glória, #funicolare, #L'Aquila, #Lisbona
Stefania LipidiStefania Lipidi

La voce di una sopravvissuta: il racconto di Stefania Lepidi

«Sto bene ma sono sotto shock per quello che ho visto: ero a terra sdraiata sul sangue e vedevo i soccorritori tirare fuori i corpi». Sono le parole con cui Stefania Lepidi, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e originaria de L’Aquila, ha raccontato i terribili momenti vissuti a Lisbona, dove il 3 settembre si è verificato il deragliamento della storica funicolare “Elevador da Glória”.
La donna, 57 anni, si trovava in Portogallo per seguire un appuntamento della Iaga (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) ed era in vacanza con il figlio, studente universitario a Roma.

L’incidente e la fortuna di essere nella seconda vettura

Secondo quanto riportato dal presidente dell’Ingv, Fabio Florindo, che ha parlato con lei al telefono, Lepidi si trovava nella seconda funicolare, quella che ha subito l’urto ma non lo sganciamento. La ricercatrice ha riportato una frattura scomposta al braccio, mentre suo figlio è rimasto illeso. «Il peggio – ha confidato a Florindo – è stata l’intera, drammatica esperienza che ha coinvolto così tante persone».
Il rientro in Italia è previsto per il giorno successivo, come da programma.

Il bilancio ufficiale: 16 morti e cinque feriti gravi

Il disastro della funicolare ha provocato 16 vittime accertate e almeno cinque feriti gravi. Tra i morti figura anche André Marques, 40 anni, manovratore dei freni della Companhia Carris de Ferro de Lisboa, la società che gestisce il servizio. Tra le vittime straniere, un cittadino tedesco deceduto sul posto: la moglie incinta e il figlio di tre anni hanno riportato solo lievi ferite e sono già stati dimessi.
La Protezione Civile portoghese, che inizialmente aveva comunicato 17 vittime, ha successivamente corretto il dato.

La reazione del governo portoghese: lutto nazionale

Il primo ministro Luís Montenegro ha espresso «profonda tristezza e costernazione» per quanto accaduto e ha proclamato una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime. «Siamo di fronte a una tragedia che colpisce il cuore del nostro Paese – ha dichiarato – e che richiede una risposta unitaria di cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite».

Una tragedia che segna anche l’Italia

La notizia ha colpito particolarmente la comunità scientifica italiana. Stefania Lepidi, figlia di un ex docente universitario, vive e lavora a L’Aquila, dove è molto stimata dai colleghi dell’Ingv. Il suo racconto contribuisce a restituire la dimensione umana di una tragedia che, al di là dei numeri, rimane impressa per l’orrore e il dolore condiviso dai sopravvissuti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Addio a Giorgio Armani: il re della moda italiana è morto a 91 anni: ‘Ha lavorato fino all’ultimo’

Set 4, 2025 Redazione
Attualità

‘Stavo per salire’, choc a Lisbona: almeno 15 morti nel deragliamento della funicolare Gloria, italiana ferita

Set 3, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Giallo a Salerno: 51enne parcheggiatore abusivo trovato morto in via Clark, indagini in corso

Set 3, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

‘Ero sdraiata sul sangue’: ricercatrice aquilana sopravvissuta alla tragedia della funicolare di Lisbona

Attualità

Addio a Giorgio Armani: il re della moda italiana è morto a 91 anni: ‘Ha lavorato fino all’ultimo’

Tempo Libero

Buon onomastico Rosalia oggi 4 settembre: immagini di auguri da condividere

Sport

Guillermo Ochoa, il caffè e il mancato accordo col Burgos: cosa è successo e dove giocherà l’ex granata

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.