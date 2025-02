Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino al momento della scelta

La relazione sarebbe finita dopo pochi giorni

Tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino è già finita. Dopo la scelta a Uomini e Donne hanno mantenuto un insolito silenzio sui social, un comportamento che ha acceso i sospetti dei fan del programma. Di solito, le coppie appena uscite dal dating show di Maria De Filippi condividono immediatamente post e storie per celebrare l’inizio della loro frequentazione. In questo caso, però, nessuno dei due ha pubblicato nulla, alimentando voci sulla rottura immediata.

Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, dietro questa mancata esposizione ci sarebbero motivazioni più profonde che hanno portato alla fine della relazione dopo 3 giorni. “A Gianluca non sono piaciuti atteggiamenti di lei e Francesca ha lasciato perdere. Quando una cosa non nasce, non nasce. I motivi non sarebbero solo questi. Li ho sentiti entrambi, ognuno con le proprie ragioni, ora aspettano reciprocamente chi parla per primo” – ha rivelato.

Le ipotesi di Rosica e Pugnaloni

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha etichettato il trono di Francesca come “il più brutto e falso nella storia di Uomini e Donne“, sostenendo che la scelta fosse pilotata da fattori esterni. Secondo Rosica, Francesca avrebbe scelto Gianluca non per un reale interesse, ma per evitare di lasciare il programma senza un compagno. Questo avrebbe portato alla fine immediata della loro conoscenza, senza nemmeno tentare una relazione al di fuori del contesto televisivo.

Pugnaloni, invece, ha difeso in parte Gianluca Costantino, ex concorrente del GF Vip e di Temptation Island, sottolineando che almeno lui non ha mai nascosto il suo interesse per il mondo dello spettacolo. “È stato criticato da tutti per aver partecipato a diversi programmi, ma alla fine è stato quasi il meno peggio. Ci sono persone che negano di voler fare TV, poi tornano in studio con un foglio tra le mani. Lui, almeno, è stato sincero”, ha scritto su Instagram Stories sottolineando che a Francesca Sorrentino non piaceva nessuno.

Francesca ancora legata al passato?

Un’altra teoria che sta circolando sui social riguarda un possibile legame irrisolto tra Francesca e il suo ex fidanzato Manuel Maura. Alcuni utenti ipotizzano che la tronista non fosse davvero pronta a intraprendere una nuova relazione e che, in realtà, sia ancora innamorata di Manuel. Questo spiegherebbe la mancanza di entusiasmo nel rapporto con Gianluca e la loro immediata distanza.

Il bacio e la scelta in studio

Durante la puntata della scelta, andata in onda mercoledì 19 febbraio, Francesca ha spiegato la sua decisione, dopo aver congedato Gianmarco Meo (dopo una segnalazione), con parole che avevano convinto il pubblico: “Ci conosciamo da poco, però non ti ho mai percepito falso, finto o come un attore. Sei sempre stato carino con me e mi hai sempre tutelata”. Gianluca, visibilmente emozionato, aveva risposto: “Ovviamente sì, ho questo desiderio di viverti con più tranquillità”. Il loro bacio aveva strappato applausi e commozione in studio, ma fuori dal programma la realtà sembra essere ben diversa.

Quale sarà il futuro di Francesca e Gianluca?

Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando i fan in attesa di una presa di posizione. Se le ipotesi di Rosica e Pugnaloni fossero confermate, questa sarebbe una delle scelte più effimere nella storia di Uomini e Donne, alimentando il dibattito su quanto alcune dinamiche del programma siano spontanee o influenzate da fattori esterni. Nel frattempo, Francesca continua a essere bersaglio di critiche sui social, mentre il pubblico si interroga sul suo reale coinvolgimento nel dating show.