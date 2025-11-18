‘Sono in cura’: Genny Urtis rivela a Belve l’intervento fatto per il fidanzato “manipolatore”

Un percorso di transizione condizionato dalla relazione
Genny Urtis torna nello studio di Belve (Rai2), raccontando il suo percorso di transizione e gli ostacoli legati a una relazione con un fidanzato definito “manipolatore e truffatore”. «Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare», confessa.
Francesca Fagnani chiede se alcune scelte siano state fatte per assecondarlo: «Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui», ammette Urtis. La giornalista indaga anche sulla promessa di una vita familiare: «Avevamo scelto anche le madri dei nostri figli», racconta Urtis, parlando di maternità surrogata.
La vita privata tra serate, sportivi e social
Nella puntata di Belve del 18 novembre, Urtis racconta episodi inediti della sua vita: dalle serate alla Gintoneria («Ho fatto sesso in un bagno») alla relazione con un ex calciatore famoso, fino a diverbi con Diletta Leotta e altre figure pubbliche.
Un siparietto ironico ruota intorno a Pasolini, con Urtis che si definisce un «personaggio pasoliniano dei nostri tempi», mentre la giornalista commenta con leggerezza le affermazioni sui social.
Belve, tra intrattenimento e riflessione
Belve, programma Rai2 condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione, ospita in questa puntata anche Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova e BigMama, oltre a un ritorno a sorpresa di Maria De Filippi. La trasmissione continua a proporre un mix tra racconto personale e intrattenimento, affrontando tematiche delicate con sincerità e leggerezza.