Grande Fratello: bufera su Lorenzo, il Codacons chiede la chiusura del reality

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato al centro delle accuse: gesti violenti e televoto sotto la lente dell’Agcom

Mancano ormai poche settimane alla finale del Grande Fratello 2024-2025, ma il reality condotto da Alfonso Signorini continua a essere travolto dalle polemiche. Al centro della bufera c’è Lorenzo Spolverato, concorrente controverso, noto per la sua tormentata relazione con Shaila Gatta e per atteggiamenti spesso ritenuti aggressivi. Eppure, nonostante le critiche, il pubblico lo ha scelto come primo finalista.

Le proteste, però, si fanno sempre più forti. Il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom chiedendo un’istruttoria immediata e persino la chiusura del programma, accusando Mediaset di trasmettere contenuti violenti in fascia protetta.

Le accuse del Codacons: episodi di violenza nella Casa

L’associazione ha segnalato diversi episodi di comportamenti violenti e inaccettabili, non solo da parte di Spolverato, ma anche di altri concorrenti come Helena Prestes e Eleonora Cecere. Stando alle numerose denunce degli utenti, nella Casa si sarebbero verificati:

✅ Aggressioni fisiche (concorrenti che si sarebbero presi per il collo)

✅ Minacce pesanti tra inquilini

✅ Bestemmie e insulti sessisti

✅ Danneggiamenti a strutture interne, come la rottura di vetrate

Uno degli episodi più discussi riguarda proprio Lorenzo Spolverato, che sarebbe stato richiamato più volte dal conduttore Alfonso Signorini per atteggiamenti e parole fuori luogo nei confronti di una concorrente.

Televoto, il Codacons chiede verifiche

Oltre alla questione della violenza, il Codacons ha presentato una diffida riguardante il televoto, dopo aver ricevuto oltre 500 segnalazioni su presunte irregolarità. Secondo l’associazione, ci sarebbero anomalie nei conteggi, con il rischio che le eliminazioni e le scelte dei finalisti vengano decise dagli autori e non dai telespettatori.

Nonostante l’esposto, difficilmente il Grande Fratello adotterà provvedimenti drastici a poche puntate dalla fine del reality. Da verificare, invece, se l’Agcom intenderà muoversi contro il reality di Mediaset in vista della prossima edizione. Lunedì 10 marzo verrà decretata una nuova finalista: la favorita è Zeudi Di Palma, mentre i social sostengono Stefania Orlando, anche se non sembra avere l’appoggio delle principali fandom.