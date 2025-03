Juli Luxie

Una tragica scoperta ha scosso la Francia: Juli Luxie, influencer e modella di OnlyFans, è stata trovata morta nel suo appartamento a Corbeil-Essonnes giovedì scorso. Il padre della giovane, preoccupato per la sua assenza di notizie da due settimane, aveva denunciato la sua scomparsa, spingendo le autorità a intervenire.

Il ritrovamento del corpo e le prime ipotesi sulla morte

Il 6 marzo, polizia e vigili del fuoco sono entrati nella casa della 21enne, trovandola senza vita nei pressi della porta d’ingresso, che risultava chiusa dall’interno. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto tracce di sangue e numerose bombole di protossido di azoto, noto come gas esilarante, spesso utilizzato a scopo ricreativo per i suoi effetti euforici, ma con gravi rischi per la salute.

Al momento, non si sospetta un coinvolgimento criminale, ma le circostanze della morte restano da chiarire. Le autorità hanno disposto un’autopsia per determinare le cause esatte del decesso, valutando ipotesi come overdose accidentale, intossicazione o suicidio.

Chi era Juli Luxie: carriera e vita privata

Juli Luxie, conosciuta anche con lo pseudonimo di Julie Diablotine, vantava un discreto seguito sui social, con circa 40.000 follower su Instagram e una presenza attiva su OnlyFans, dove condivideva contenuti esclusivi con i suoi abbonati.

In passato, la giovane era finita sotto i riflettori per la sua relazione con Jaouad Daouki, noto su YouTube come TheKairi78. La loro storia aveva destato scalpore per la notevole differenza d’età: quando si conobbero, Juli aveva 16 anni, mentre lui 33.

Dopo la notizia della sua morte, TheKairi78 ha condiviso un messaggio di addio sui social:

“Te ne sei andata senza dire addio, ti ho sempre amato… Riposa in pace, cuore mio.”

L’abuso di protossido di azoto e i rischi per la salute

Il ritrovamento di numerose bombole di protossido di azoto nel suo appartamento ha sollevato interrogativi sull’eventuale abuso della sostanza. Sebbene legalmente disponibile per usi specifici, il gas esilarante può essere pericoloso se inalato in grandi quantità, causando carenza di ossigeno, danni neurologici e complicazioni cardiache.

Le indagini sono ancora in corso e si attendono i risultati dell’autopsia per determinare con certezza cosa sia accaduto alla giovane modella.

Il dolore dei fan: messaggi di cordoglio sui social

Dopo la notizia della sua morte, numerosi follower e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social network. Tra i messaggi più toccanti:

“Possa riposare in pace… Troppo giovane per andarsene.”

“Una vita spezzata così presto… Non riesco a trovare le parole.”

“Era una rosa che chiedeva solo amore e gentilezza… Ora brillerà tra le stelle.”

Juli Luxie lascia un vuoto nel cuore di chi la seguiva e di chi le voleva bene. La sua scomparsa pone nuovamente l’attenzione sui pericoli legati all’uso improprio di sostanze come il protossido di azoto, spesso sottovalutato ma potenzialmente letale.