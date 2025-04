Matilde Brandi, incidente in diretta e sfogo inaspettato a Ne Vedremo delle belle (VIDEO)

Matilde Brandi a Ne vedremo delle belle

Matilde Brandi travolge ballerino durante l’esibizione

Un piccolo incidente di percorso per Matilde Brandi durante l’ultima puntata del programma “Ne vedremo delle belle”. La sfida tra musical, lanciata da Pamela Prati dopo aver pescato la carta della donna di cuori, l’ha vista protagonista di un momento tanto imprevisto quanto virale.

Le scuse in diretta e l’ironia di Carlo Conti

Durante la sua energica performance sulle note iconiche di What a Feeling da Flashdance, Matilde si è lasciata trascinare dall’entusiasmo… fin troppo. Un balzo di danza, un grand jeté coreografico e – in un attimo – ha travolto in pieno uno dei ballerini. Microfono aperto, adrenalina alle stelle, e l’esclamazione è scappata senza filtro: «Via, levati ca**o!».

Una volta terminato il numero, con l’eleganza che la contraddistingue, la Brandi è corsa davanti alla giuria: «Chiedo scusa, davvero. Durante le prove era andato tutto bene, abbiamo provato una settimana intera. Spero che il ballerino stia bene… e mi scuso anche per la parolaccia. Non me ne sono nemmeno resa conto. Carlo… si può tagliare?».

Carlo Conti, inizialmente ignaro dell’accaduto, ha subito sdrammatizzato con l’ironia che lo contraddistingue: «Tagliare cosa? Il cappero?», tra le risate di Christian De Sica e Mara Venier, che ha cercato subito di rasserenare Matilde: «Ma stai tranquilla! Sei stata bravissima. Queste cose capitano, non ti colpevolizzare».

Sfogo inaspettato: ‘A me tolgono punti, ad altri regalano bonus’

Nonostante lo scivolone (letterale e metaforico), l’esibizione di Matilde è stata premiata con un sonoro 19 a 4 a suo favore contro Pamela Prati. Ma la showgirl, visibilmente provata, ha poi condiviso con il pubblico un malessere più profondo legato ai voti assegnati a Ne vedremo delle belle:

«Nella scorsa puntata ero penultima, e nessuno ha detto nulla quando mi hanno tolto la musica nel punto più difficile del pezzo. Perché mi puniscono così tanto? A volte difendo le colleghe e poi ricevo solo mazzate. Ho detto che Patrizia era inguardabile, lei se l’è presa e poi le danno il bonus. Ma meno sai fare qui, più vinci. E io che dico la verità, vengo sempre penalizzata».

Una confessione amara che ha mostrato la fragilità dietro la grinta. Ma anche la tenacia di chi, nonostante tutto, torna sempre a ballare.