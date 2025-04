Rosanna Fratello tende la mano a Ornella Vanoni: ‘Basta rancori, voglio solo abbracciarla’

Rosanna Fratello a Verissimo

Rosanna Fratello a Verissimo: ‘Vorrei solo un abbraccio da Ornella Vanoni‘

Nel salotto di Verissimo, ospite della puntata di sabato 12 aprile, Rosanna Fratello ha aperto il cuore, parlando per la prima volta in modo diretto del complicato rapporto con Ornella Vanoni. Una rivalità mai chiarita, nata negli anni ’70 e mai del tutto sopita.

“Sono passati decenni. Ormai stiamo invecchiando entrambe, non ha più senso portare avanti vecchi rancori. Vorrei solo abbracciarla”.

Un messaggio sincero, lontano da ogni polemica, carico di nostalgia e desiderio di chiudere un capitolo aperto da troppo tempo.

Gli anni ’70 e la rivalità “imposta” dal discografico Alfredo Rossi

Rosanna Fratello ha raccontato come tutto sia iniziato all’apice della sua carriera, quando lei era giovane, promettente, e rappresentava un volto nuovo nel panorama musicale italiano.

“Il mio produttore, Alfredo Rossi, puntava su di me perché vendevo con le canzoni popolari. Ornella faceva un genere più raffinato, difficile da promuovere”.

Una scelta commerciale che avrebbe dato il via a un malinteso durato anni.

“Ornella si lamentava del fatto che Rossi puntasse su di me. Ma io non c’entravo nulla: ero solo una ragazza che faceva musica, come lei”.

“Ho fatto il provino per ‘L’appuntamento’, poi è andata a Ornella”

In un momento di grande trasparenza, Rosanna ha anche rivelato un curioso retroscena legato a una delle canzoni più iconiche di Ornella Vanoni, L’appuntamento.

“Feci il provino per quella canzone, poi Alfredo Rossi decise di darla a lei. Ma non mi è andata male… anche io ho avuto il mio successo”.

E in effetti, Rosanna Fratello ha costruito una carriera brillante, diventando celebre con brani come Sono una donna, non sono una santa, entrato nell’immaginario collettivo italiano.

L’appello in diretta TV: “Ornella, prendiamoci un caffè”

Nel corso dell’intervista, Rosanna Fratello ha rivolto un appello diretto all’amica-collega:

“Non ci siamo mai viste per un caffè, ma io vorrei tanto incontrarla. Mi piacerebbe ricevere i suoi consigli, quelli che forse voleva darmi tanto tempo fa”.

Con grande rispetto e affetto, ha definito Ornella Vanoni “una delle più grandi artiste italiane” e ha espresso il desiderio di superare vecchie tensioni, una volta per tutte.

“Vorrei solo che mi accogliesse con un abbraccio. Dopotutto, nella vita serve più amore e meno orgoglio”.

Un futuro senza più distanze?

Le parole di Rosanna Fratello non sono passate inosservate.

Con grande dolcezza, ha scelto il palco di Verissimo per tendere la mano alla Vanoni, in un momento in cui entrambe, come ha detto lei stessa, “hanno visto passare tante stagioni”.

Ora, i fan sperano in una risposta da parte di Ornella Vanoni, e magari in un incontro che possa riscrivere la storia tra due voci leggendarie della musica italiana. Nel corso dell’intervista a Verissimo l’artista ha parlato anche della sua amicizia con Cristiano Malgioglio. “Per me è come un marito ormai, mi chiama tutte le mattine alle nove. É una persona positiva, capace di proporre collaborazioni e io ci casco sempre”.