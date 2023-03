Napoli-Eintracht Francoforte, guerriglia e paura in Piazza del Gesù: danni e auto in fiamme (VIDEO)

Scene da far west a Napoli a poche ore dalla sfida di Champions League del Maradona tra Napoli e Eintracht Francoforte, valida per gli ottavi di finale. Il Prefetto aveva vietato la trasferta ai sostenitori tedeschi che, con la prevendita bloccata, aveva fatto ricorso al Tar Campania che in prima battuta aveva accolto il ricorso del club teutonico.

Alcune delle immagini e dei danni degli scontri tra Polizia e ultras tedeschi e bergamaschi, in Piazza del Gesù a Napoli.



La situazione è rientrata ed ora saranno trasferiti al Continental dove alloggiano.

I sostenitori dell’Eintracht Francoforte sono arrivati a Napoli nonostante lo stop del Prefetto

Sulla questione era intervenuto anche il presidente dell’Uefa, Ceferin, che aveva contestato lo stop alla trasferta con i tifosi dell’Eintracht hanno raggiunto il capoluogo campano nonostante il divieto. Nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo centinaia di ultras insieme ai sostenitori dell’Atalanta hanno messo a soqquadro Piazza del Gesù dove si è scatenata una guerriglia urbana con scontri con le forze dell’ordine. Nel mirino dei teppisti anche bar e ristoranti della zona con sedie, tavolini e dehors danneggiati. Passanti e negoziati terrorizzati.

Almeno un’auto della polizia è stata data alle fiamme. Gli ultras di Francoforte e sostenitori dell’Atalanta hanno attaccato i servizi di emergenza nei punti centrali della città. Intorno alle 17:40 le forze dell’ordine hanno ristabilito l’ordine.

Negozianti e passanti terrorizzati, danni a ristoranti e bar

La maggior parte dei tifosi tedeschi aveva raggiunto Napoli nella serata di martedì 14 marzo. In totale sono 600 i supporter dell’Eintracht che hanno raggiunto il capoluogo campano ed hanno sfilato sul lungomare, a Chiaia, per poi raggiungere Piazza del Plebiscito dove si sono registrati i primi scontri. Un altro momento di tensione si è registrato quando alcuni tifosi del Napoli hanno assalito i pullman dei tifosi tedeschi in via Marina con lanci di petardi.