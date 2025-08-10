Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Addio a Paola Muriello, l’ex azzurra del basket si è spenta a soli 44 anni

DiRedazione

Pubblicato: 11 Ago, 2025 - ore: 01:36 #Abruzzo, #basket, #Benevento, #Napoli, #Paola Mauriello
Paola MaurielloPaola Muriello

Paola Muriello ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009

Il mondo del basket italiano piange la scomparsa di Paola Muriello, ex azzurra e campionessa ai Giochi del Mediterraneo 2009, morta prematuramente a soli 44 anni. La Federazione Italiana Pallacanestro ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura amata e stimata.

La carriera sportiva di Paola Muriello

Paola Muriello ha vestito la maglia della Nazionale italiana, vincendo l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009. In Serie A ha giocato per Napoli Vomero, Faenza, Ragusa, Basket Parma e Ribera, conquistando uno scudetto e una Supercoppa con Napoli Vomero.

Originaria di Benevento, era consigliere della Fip (Federazione italiana pallacanestro). era anche presidente della società Wave Pescara che le dedica un lungo post ricordandola come la “forza pulsante e propulsiva del movimento cestistico abruzzese e della società”.

L’impegno fuori dal campo e il legame con il basket

Di recente, Muriello aveva partecipato al corso “Free Yourself” per allenatrici FIP, dimostrando il suo attaccamento allo sport e il desiderio di nuove sfide. Era inoltre Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile.

Il cordoglio della Federazione e i funerali

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha condiviso il dolore della famiglia a nome di tutta la pallacanestro italiana. I funerali si terranno lunedì 11 agosto a Francavilla al Mare, presso la parrocchia di Sant’Alfonso, alle ore 17.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Incidente per Pietro Lo Monaco: ex dirigente del Catania ricoverato in terapia intensiva: come sta

Ago 10, 2025 Redazione
Sport

Tascone resta fuori contro l’Avellino: la scelta del Cerignola e cosa significa per la Salernitana

Ago 9, 2025 Redazione
Sport

Europei Under 20, tripletta per l’Italia: oro e record per Doualla e Saraceni, Inzoli argento

Ago 8, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Addio a Paola Muriello, l’ex azzurra del basket si è spenta a soli 44 anni

Attualità

Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia occidentale, danni a Balikesir

Attualità

Mattia Debertolis colpito da malore ai World Games: aggiornamenti e condizioni

Curiosità

Jessica Radcliffe e l’attacco mortale dell’orca: bufala virale o tragedia reale?

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.