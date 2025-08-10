Addio a Paola Muriello, l’ex azzurra del basket si è spenta a soli 44 anni

Paola Muriello

Paola Muriello ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009

Il mondo del basket italiano piange la scomparsa di Paola Muriello, ex azzurra e campionessa ai Giochi del Mediterraneo 2009, morta prematuramente a soli 44 anni. La Federazione Italiana Pallacanestro ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura amata e stimata.

La carriera sportiva di Paola Muriello

Paola Muriello ha vestito la maglia della Nazionale italiana, vincendo l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009. In Serie A ha giocato per Napoli Vomero, Faenza, Ragusa, Basket Parma e Ribera, conquistando uno scudetto e una Supercoppa con Napoli Vomero.

Originaria di Benevento, era consigliere della Fip (Federazione italiana pallacanestro). era anche presidente della società Wave Pescara che le dedica un lungo post ricordandola come la “forza pulsante e propulsiva del movimento cestistico abruzzese e della società”.

L’impegno fuori dal campo e il legame con il basket

Di recente, Muriello aveva partecipato al corso “Free Yourself” per allenatrici FIP, dimostrando il suo attaccamento allo sport e il desiderio di nuove sfide. Era inoltre Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile.

Il cordoglio della Federazione e i funerali

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha condiviso il dolore della famiglia a nome di tutta la pallacanestro italiana. I funerali si terranno lunedì 11 agosto a Francavilla al Mare, presso la parrocchia di Sant’Alfonso, alle ore 17.