Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Sinner emoziona Torino: ‘Stagione incredibile, qui sembrava uno stadio di calcio’

DiRedazione

Pubblicato: 16 Nov, 2025 - ore: 21:26 #Alcaraz, #ATP Finals, #Sinner, #Torino
Sinner con il trofeo dei Maestri con AlcarazSinner con il trofeo dei Maestri con Alcaraz

Perché Sinner definisce “incredibile” la sua stagione?

Jannik Sinner ha vissuto un anno da protagonista assoluto del tennis mondiale, e lo ha ribadito con parole cariche di emozione subito dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino. Alla Inalpi Arena, gremita e rumorosa come raramente accade in uno sport individuale, il campione azzurro ha scelto una sintesi efficace per raccontare il suo 2025:

“È incredibile… una stagione incredibile. Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. È qualcosa che aspettavo con impazienza da settimane. Per me è molto speciale.”

La vittoria contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha chiuso una stagione che Sinner ha definito tra le più intense della sua carriera.

Come Sinner ha analizzato la finale contro Alcaraz?

L’azzurro ha riconosciuto il livello della sfida e il valore del suo avversario:

“Con Carlos bisogna giocare al meglio: ho servito bene nei momenti chiave e questo ha fatto la differenza. La sua risposta è una delle migliori del circuito. È stata una partita durissima e sono felice di averla portata a casa.”

Una finale vibrante, decisa da pochi punti e giocata ad altissima intensità tecnica, resa ancor più storica dall’incrocio tra il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale.

Quanto ha inciso il pubblico di Torino?

Il tifo torinese, caloroso e quasi calcistico, ha lasciato un segno profondo nel cuore di Sinner:

“Sembrava di giocare in un campo da calcio. Spero di avervi restituito almeno una parte di quello che mi avete dato.”

Durante la premiazione, l’azzurro ha voluto ringraziare uno per uno i protagonisti dell’evento:

“Grazie al mio team, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Grazie ai raccattapalle, a tutti gli addetti e al pubblico: siete stati incredibili.”

Non è mancata una nota ironica, quando Sinner — provando a rivolgersi in spagnolo — ha sorriso dicendo:

“Sto imparando lo spagnolo, ma forse è meglio che parlo in inglese.”

Quali parole ha dedicato a Carlos Alcaraz?

Il fair play di Sinner è stato evidente nei complimenti rivolti al rivale:

“Complimenti Carlos, avete fatto una stagione incredibile. Hai vinto grandi trofei e sei il numero uno del mondo, un risultato che hai meritato. L’anno prossimo ci aspettano nuove battaglie.”

Una rivalità che continua ad alimentare entusiasmo e che ormai domina il tennis mondiale.

ATP Finals: cosa cambia dopo l’annuncio del title sponsor?

Al termine del match è arrivata anche una comunicazione ufficiale: Nitto resterà title sponsor delle ATP Finals fino al 2030.
A dichiararlo è stato Hideo Takasaki, amministratore delegato di Nitto Denko, confermando la solidità del progetto torinese e il suo forte appeal internazionale.

Un segnale importante per l’evento e per la città, che continuerà a essere un punto di riferimento per il tennis mondiale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Sinner è ancora Maestro, sconfitto un grande Alcaraz: commozione e dolci abbracci

Nov 16, 2025 Redazione
Sport

Altamura-Salernitana 1-2 pagelle, 3 punti sofferti e vetta riconquistata: Golemic leader, Inglese invisibile

Nov 16, 2025 Redazione
Sport

Musetti rinuncia alla Coppa Davis 2025: ‘Decisione sofferta tra problemi fisici e vita privata’

Nov 13, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Sinner emoziona Torino: ‘Stagione incredibile, qui sembrava uno stadio di calcio’

Sport

Sinner è ancora Maestro, sconfitto un grande Alcaraz: commozione e dolci abbracci

Attualità

Anziana uccisa a Mesenzana: il marito confessa, lite scoppiata per i gratta e vinci

Attualità

Schianto all’alba a Milano: giovani gravissimi, uno senza patente: ‘Ero sul tram’, conducente positivo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.