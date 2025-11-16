Sinner emoziona Torino: ‘Stagione incredibile, qui sembrava uno stadio di calcio’

Sinner con il trofeo dei Maestri con Alcaraz

Perché Sinner definisce “incredibile” la sua stagione?

Jannik Sinner ha vissuto un anno da protagonista assoluto del tennis mondiale, e lo ha ribadito con parole cariche di emozione subito dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino. Alla Inalpi Arena, gremita e rumorosa come raramente accade in uno sport individuale, il campione azzurro ha scelto una sintesi efficace per raccontare il suo 2025:

“È incredibile… una stagione incredibile. Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. È qualcosa che aspettavo con impazienza da settimane. Per me è molto speciale.”

La vittoria contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha chiuso una stagione che Sinner ha definito tra le più intense della sua carriera.

Come Sinner ha analizzato la finale contro Alcaraz?

L’azzurro ha riconosciuto il livello della sfida e il valore del suo avversario:

“Con Carlos bisogna giocare al meglio: ho servito bene nei momenti chiave e questo ha fatto la differenza. La sua risposta è una delle migliori del circuito. È stata una partita durissima e sono felice di averla portata a casa.”

Una finale vibrante, decisa da pochi punti e giocata ad altissima intensità tecnica, resa ancor più storica dall’incrocio tra il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale.

Quanto ha inciso il pubblico di Torino?

Il tifo torinese, caloroso e quasi calcistico, ha lasciato un segno profondo nel cuore di Sinner:

“Sembrava di giocare in un campo da calcio. Spero di avervi restituito almeno una parte di quello che mi avete dato.”

Durante la premiazione, l’azzurro ha voluto ringraziare uno per uno i protagonisti dell’evento:

“Grazie al mio team, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Grazie ai raccattapalle, a tutti gli addetti e al pubblico: siete stati incredibili.”

Non è mancata una nota ironica, quando Sinner — provando a rivolgersi in spagnolo — ha sorriso dicendo:

“Sto imparando lo spagnolo, ma forse è meglio che parlo in inglese.”

Quali parole ha dedicato a Carlos Alcaraz?

Il fair play di Sinner è stato evidente nei complimenti rivolti al rivale:

“Complimenti Carlos, avete fatto una stagione incredibile. Hai vinto grandi trofei e sei il numero uno del mondo, un risultato che hai meritato. L’anno prossimo ci aspettano nuove battaglie.”

Una rivalità che continua ad alimentare entusiasmo e che ormai domina il tennis mondiale.

Al termine del match è arrivata anche una comunicazione ufficiale: Nitto resterà title sponsor delle ATP Finals fino al 2030.

A dichiararlo è stato Hideo Takasaki, amministratore delegato di Nitto Denko, confermando la solidità del progetto torinese e il suo forte appeal internazionale.

Un segnale importante per l’evento e per la città, che continuerà a essere un punto di riferimento per il tennis mondiale.