Rai, il gesto in diretta costa caro ad Alessandro Baracchini: il conduttore sospeso dopo il doppio dito medio

Alessandro Baracchini

La decisione dopo il caso esploso al termine dell’edizione di RaiNews24 del 19 giugno

È arrivata la decisione della Rai sul caso che negli ultimi giorni ha fatto discutere il mondo della televisione e dei social. Alessandro Baracchini è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews24 dopo il gesto compiuto al termine dell’edizione del telegiornale del 19 giugno, quando le telecamere hanno inquadrato il giornalista mentre mostrava un doppio dito medio.

L’episodio, diventato rapidamente virale sul web, ha spinto i vertici dell’azienda ad aprire una valutazione interna. Ora è arrivato il provvedimento: il conduttore viene allontanato dalla conduzione del Tg.

Cos’è successo durante il telegiornale

L’incidente è avvenuto al termine dell’edizione delle 12 di RaiNews24.

Secondo quanto ricostruito, Baracchini avrebbe cercato di trattenere la chiusura del notiziario per aggiungere un’ultima informazione. Proprio in quel momento, però, è partita la sigla finale. Convinto probabilmente di non essere più in onda, il giornalista ha reagito mostrando entrambi i diti medi, un gesto che è stato invece trasmesso in diretta televisiva.

In poche ore il filmato ha iniziato a circolare sui social, trasformandosi in meme e rilanciato da numerosi siti d’informazione.

La decisione della Rai

Dopo alcuni giorni di verifiche è arrivata la scelta della direzione di RaiNews.

Il direttore Federico Zurzolo, comunicando il provvedimento al Comitato di Redazione, ha spiegato che la sospensione è stata adottata anche alla luce della grande eco mediatica suscitata dall’episodio.

“Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa, ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”.

La misura riguarda la conduzione del telegiornale.

Chi è Alessandro Baracchini

Entrato in Rai nel 1996 dopo aver vinto un concorso nazionale, Alessandro Baracchini è uno dei volti storici di RaiNews24, canale all-news nato nel 1999 e al quale ha legato gran parte della sua carriera.

Nel 2020 ha condotto anche Unomattina Estate insieme a Barbara Capponi.

Nel 2012 fece inoltre parlare di sé diventando il primo giornalista italiano a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità durante un collegamento televisivo con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, rispondendo con ironia ad alcune dichiarazioni dell’ex calciatore Antonio Cassano.

Il video ha fatto il giro del web

La sequenza del doppio dito medio è stata condivisa migliaia di volte sui social, alimentando commenti, ironie e polemiche. Proprio la grande risonanza mediatica avrebbe contribuito alla decisione dell’azienda di intervenire con un provvedimento disciplinare.

Resta ora da capire quando e se il giornalista tornerà alla conduzione di RaiNews24.