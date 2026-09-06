Buon onomastico Umberto oggi 6 settembre: immagini di auguri da condividere

Il 6 settembre si festeggia Sant’Umberto di Maroilles, religioso francese venerato dalla chiesa cattolica. Nato nel 652, i genitori, Evrardo e Popita, decisero di affidarlo ad alcuni monaci allo scopo di educarlo.

Sant’Umberto, dopo i due pellegrinaggi a Roma fondò un monastero a Maroilles

Dopo gli studi si dedicò con tutto se stesso alla diffusione delle parola di Cristo, cercando di avvicinare gli scettici alla parola di Dio. Si attivò per fondare un monastero nella città di origine dopo aver fatto due pellegrinaggi a Roma. Successivamente, nel 675, cedette la sua villa di Mézières-sur-Oise alla chiesa di Maroilles. Non è certa la data della morte che viene collocata tra il 680 e il 682 con le spoglie dell’abate che fu seppellito nella cappella che aveva costruito prima che fossero traslate prima a Bruges e poi a Cambrai.

In origine i martirologi francesi, olandesi e tedeschi fissavano la ricorrenza per il 25 marzo, in seguito la festa è stata spostata al 6 settembre dalla diocesi di Cambrai.

Significato del nome. Il nome Umberto è originario della forma germanica Humberct giunto in Italia attraverso il nome latino Umbertus. Il nome Humberct è la risultanza della radice hun, il cui significato è “guerriero”, e il termine beraht o berh che significa “illustre” o “famoso”. Per estensione, quindi, il significato del nome Umberto è “guerriero famoso”.

Buon onomastico Umberto 6 settembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 6 settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Umberto. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Umberto.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Umberto da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.





